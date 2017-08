Kultur Oberviechtach

06.08.2017

Das Benefizkonzert für den Förderverein der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule lockte am Freitag zahlreiche Musikfreunde auf die Burg. Für viele Besucher wurde der Abend zu einem musikalischen Erlebnis.

Durch Musikgeschichte

Tolle Bühnenpräsenz

Der erste Besuch von "Voice and Chords" auf Haus Murach erfolgte bei einem Foto-Shooting, für das die Burgruine die ideale Kulisse bildete. Am Freitag suchte die Rock- und Pop-Band erneut das "wunderschöne Ambiente" auf, um das Hauserner Burgfest 2017 mit fetzigem Sound einzuleiten. Die Entscheidung für diesen etwas anderen Festauftakt lockte viele Besucher "aufs Haus", die von der imponierenden Breite des Repertoires dieser Akustik-Rock-Band nicht enttäuscht wurden.Mit "Roots" von Alice Merton aus den aktuellen Charts startete die Akustik-Rock-Band ihren Ritt durch die Musikgeschichte. "Son of a preacher man", "Maria", "Fever", "Zombie" oder "Girls just want to have fun" (Cyndi Lauper) markierten die Bandbreite des Repertoires. Daneben kamen auch deutschsprachige Titel z.B. von der österreichischen Band "Wanda" und auch "Schnulzen", damit man "seine Nachbarin in den Arm nehmen" konnte. Ein Eintritt wurde bei diesem Sommerkonzert nicht erhoben, dafür füllte sich das Spendenkörbchen von Feuerwehrvorstand Manfred Senft, der in seiner Begrüßung auf den Benefizcharakter dieses Burg-Events verwies. Der Erlös geht an den Förderverein der Doktor-Eisenbarth-Schule. Rektor Werner Winderl von der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule und sein Stellvertreter Dominik Bauer zählten ebenfalls zu den Gästen und Lehrerin Julia Klösel setzte im Duett mit Sängerin Johanna Gerber sogar einen Höhepunkt des mitreißenden Konzerts.Johanna Gerber bewies sich nicht nur als exzellente Sängerin, sondern auch als versierte Entertainerin. Dass ihr der Kontakt zum Publikum nicht schwerfiel, zeigte nicht nur das Eingangsgeplänkel über "Haus Murach" und die "Hauserner" von Obermurach, sondern auch Pointen bei den Ansagen und dass sie schließlich für "bewegliche Beine" bei den Zuhörern sorgte, wie es der Feuerwehrvorstand bereits in seiner Begrüßung erhofft hatte. Zuerst wagten sich die Damen auf die Tanzfläche und als die Sängerin zum Line-Dance von der Bühne herabkam, gesellten sich auch tanzfreudige Männer dazu."Voice and Chords" ist keine Partyband im herkömmlichen Sinn. Auf Keyboard und Computer wird bei den etwa 25 jährlichen Auftritten quer durch die Oberpfalz und Franken gänzlich verzichtet. Die Akustik-Rock-Band spielt seit drei Jahren, allerdings haben die Zusammensetzungen gewechselt. Die jetzige Formation besteht seit März diesen Jahres, als der Gitarrist Dominik Schelter dazukam, der sich mit seinen treibenden Rockriffs auch als Animator unter das tanzende Publikum mischte. Seine musikalischen Fähigkeiten spielte er als Soldat der Grenzland-Kaserne auch schon bei den traditionellen Neujahrsempfängen aus.Neben dem Bassisten Paul Hüttl, der eigentlich ein musikalischer Allrounder ist, heizte der Schlagzeuger Dominik Roßmeisl aus Altendorf als rhythmisches Rückgrat gehörig ein. Bei Johanna Gerber, Lehrerin an der Musikschule Pfreimd, laufen aber die Fäden zusammen. Als Stimme der Band zeigte sie bis zum Schluss und bei den immer wieder angeregten Zugaben eine umwerfende Bühnenpräsenz.