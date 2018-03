Archiv ohne Warteschleife

Politik Oberviechtach

15.03.2018

15.03.2018

Die Baugenehmigung wird in zwei Wochen erwartet. Die Fördergelder sind zugesagt. Der Neubau des Stadtarchivs und des Museumsdepots kann starten. Ein Antrag der CSU/CWG/Aktive für OVI-Fraktionsgemeinschaft, den Baubeginn zu verschieben, sorgt für lange Diskussionen im Stadtrat.

Fördermittel bereit

Auf dem Prüfstand

Bürgermeister Heinz Weigl ließ dazu die "Chronologie" kurz Revue passieren. Im Juni 2016 sei beschlossen worden, das Gebäude am "Taubenplatz 4" abzureißen und einen Neubau zu errichten für Stadtarchiv und Depot. Nach der Billigung des Raumprogramms gab es im Juni 2017 die Genehmigung durch den Bauausschuss.Parallel dazu wurden entsprechende Förderanträge gestellt und insgesamt rund 650 000 Euro aus verschiedenen Fördertöpfen bewilligt. Für die steht auch nur ein begrenzter Bewilligungszeitraum zur Verfügung. Wie Weigl ausführte, bestehe nach Rücksprache mit der Regierung die Gefahr, dass beim Verschieben der Maßnahme Fördergelder gekürzt würden oder ganz verloren gingen. Er zeigte sich überzeugt, dass die Baukosten noch weiter steigen werden und verwies darauf, dass das Ausweichquartier in keinster Weise den Anforderungen entspreche und die Gefahr bestehe, dass wertvolle Dokumente verloren gehen. Wie er plädierte auch PWG/SPD/JW-Fraktionssprecher Josef Lohrer dafür, den Antrag abzulehnen.Für den Antragsteller erklärte Fraktionssprecher Alexander Ried, dass zu erwarten sei, dass aufgrund der Konjunktur deutliche Mehrkosten zu erwarten seien. "Wir wollten nur abgeklärt haben, ob es Fördergelder auch in den Jahren 2019 bis 2021 gibt", so Ried. Fraktionskollege Christian Schneider ergänzte, dass es mit Kindergarten, Jahnstadion und Freibad noch weitere dringende Projekte gebe, die eine höhere Priorität als das Stadtarchiv hätten und wies den Vorwurf des Bürgermeisters, der von Verzögerungstaktik gesprochen hatte, zurück. Mit 9:7 Stimmen wurde der Antrag schließlich abgelehnt.Dem Antrag von CSU/CWG/Aktive für OVI, dem Wirtschaftsforum wieder beizutreten, konnte sich der Stadtrat ohne lange Diskussion einstimmig anschließen. Die Stadt war früher bereits Mitglied im Wirtschaftsforum, Ende 2005 jedoch aufgrund verschiedener Differenzen ausgetreten. Beim Antrag "Schaffung von weiterem Bauland" einigte sich das Gremium darauf, dass die Stadt die Chancen auf Ausweisung weiterer Bauflächen durch die Änderung des Flächennutzungsplans mit der Regierung abklärt und den Vorgang dem Stadtrat wieder vorlegt.Bürgermeister Heinz Weigl sieht derzeit wenig Chancen, neue Flächen dazu zunehmen, solange noch ausreichend Grundstücke (25 im Bereich Sandradl, Wiesengrund, Kapellenweg/Forst) vorhanden sind. Bei der Baugebietsausweisung "Wiesengrund" habe sich gezeigt, dass dem nur entsprochen wurde, weil das Gebiet "Anger" herausgenommen wurde. "Wir müssen auch unsere Ortskerne verdichten und die Leerstände nutzen", so Weigl und weiter: "Ich sehe keinen dringende Bedarf, aber wir bleiben dran". "Es geht nicht ums Ausweisen, sondern darum, sich Gedanken über den künftigen Bedarf zu machen", gab Ried zurück. Die "Reevaluierung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts" (ISEK) als weiterer CSU/CWG/Aktive für OVI-Antrag ist dem gesamten Stadtrat ein Anliegen.Einstimmig wurde beschlossen, sich gemeinsam zu einem Workshop zu treffen und zu überprüfen, welche Ziele verwirklicht wurden und welche nicht und dazu zunächst kein Büro zu Hilfe zu nehmen. Insbesondere sollen auch die Bereiche "Einzelhandelsentwicklungskonzept" und "Sortimentsliste" unter die Lupe genommen werden.