Politik Oberviechtach

23.06.2017

15

0 23.06.201715

Positiv nahm der Bauausschuss bei seiner jüngsten Sitzung auf, dass eine rege Bautätigkeit herrscht. Beim Antrag der Stadt für den Neubau des Archivs gab es allerdings Gegenstimmen. Ein ehemaliger Spielplatz kann verkauft werden.

Anträgen zugestimmt

Eiche wird gefällt

(frd) Bei den Informationen merkte Bürgermeister Heinz Weigl an, dass das Leichenhaus von den Bauhofmitarbeitern nun grau-weiß getüncht worden ist und damit wieder ein gefälliges Aussehen erhalten hat.Erster Antragsteller bei den Bauanträgen war die Stadt Oberviechtach selbst: es ging um den Neubau für das Stadtarchiv, der schon wiederholt im Stadtrat diskutiert worden ist. Bürgermeister Weigl stellte dazu fest, dass bisher dazu noch keine Förderzusagen eingegangen sind und erst nach deren Eingang über die weitere Vorgehensweise im Stadtrat beraten werden könne. Mit dem Hinweis der Sprecherin der CSU-Fraktion, Barbara Ruhland, dass die Höhe der Bausumme für dieses Projekt gegenüber dem Bürger nicht vertretbar sei, versagten die Mitglieder der CSU/CWG/Aktive-Fraktion dem Antrag die Zustimmung. Dennoch ist dieser mit einer Mehrheit von 5:3 Stimmen befürwortet worden.Den Anträgen von Thomas Hüttner in der Kardinal-Bengsch-Straße auf Neubau einer Doppelgarage und Aufstockung der Bestandsgarage für eine Wohneinheit, dem Antrag von Johann Ruhland auf Neubau eines Solarschuppens mit Garagenstellplätzen auf seinem Anwesen in Wildeppenried und dem Antrag von Josef Piehler, Pullenried, auf Überdachung eines Flachdaches konnte der Bauausschuss sein Einvernehmen erteilen.Auch zu den Anträgen von Rosemarie Kleber in Plechhammer auf Teilabbruch, Erweiterung und Umbau des bestehenden Stallgebäudes zur artgerechten Tierhaltung und von Tobias Ruhland auf Errichtung einer LKW-Wasch- und Lagerhalle im Industriegebiet West hatte der Bauausschuss keine Einwände. Da die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Anwesen zwischen dem Kinderspielplatz "Pfälzer Weg" und dem Anwesen Ring ein für alle öffentlich befahrbarer Weg ist, sahen die Räte derzeit keinen Handlungsbedarf.Diskutiert wurde auch der Antrag von Günter Uschold für sein Anwesen in der Pfarrer-von-Miller-Straße. Gegen den Rückbau der Mauer, um besser ins Grundstück hineinfahren zu können, bestehen keine Einwände. Das geplante Carport dürfe jedoch nicht auf der vorhandenen Mauer aufliegen, hier empfahl der Ausschuss, das Bauwerk auf Stahlstreben aufzulegen. Zum bereits in der Bauausschusssitzung vom 21. März behandelten Antrag des Besitzers des Anwesens Hof 7, eine mächtige Eiche neben der Ägidiuskirche entfernen zu dürften, wurde die Genehmigung erteilt. Bereits ein Teil der Fundamente und Wurzeln seien "abgegraben" und so halte der Baum möglicherweise einem stärkeren Sturm nicht mehr stand.Bei einem Ortstermin in Unterlangau - es lag ein Antrag auf Erwerb des 400 Quadratmeter großen Grundstück des ehemaligen Spielplatzes vor - empfahl der Bauausschuss dem Stadtrat, einen Verkauf zuzulassen. Damit entfällt auch die Pflege für den Bauhof.