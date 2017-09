"Heimat gestalten" als Motto

Politik Oberviechtach

26.09.2017

26.09.2017

Eine Institution feiert Jubiläum. Nach dem 60-jährigen Bestehen der Parteilosen Wählergruppe Oberviechtach (PWG) im Vorjahr, kann auch die Parteilose Wählergruppe der Ortsteile schon auf 40 Jahre erfolgreiches Wirken für die Heimat zurückblicken. Ihrem Motto sind sie in dieser langen Zeit immer treu geblieben.

Seit Dezember 1977

Rückblick und Ehrungen

PWG-Führungsteam Vorsitzender: Egbert Völkl; zweiter Vorsitzender: Michael Schlagenhaufer; dritte Vorsitzende: Regina Rauch; Schatzmeister: Hans Ruhland; erste Schriftführerin: Margit Blödt; zweiter Schriftführer: Robert Heller. Beisitzer sind Christine Bodensteiner, Albert Thanhäuser, Johann Irlbacher, Johann Spießl, Stefan Koller, Josef Bauer, Friedrich Hösl, Jürgen Nirschl, Johann Hösl. Die Kasse prüfen Hans Verschl und Jürgen Nirschl. (weu)

"Heimat gestalten - Wir stehen für eine lebendige und lebenswerte Stadtgemeinde." Dafür setzt sich die PWG seit Jahrzehnten ein. Betrachtet man das heutige Stadtbild und die schmucken Ortsteile, so kann man nur bestätigen, dass dieses Motto sehr erfolgreich umgesetzt wurde. "Zusammen mit der PWG-Oberviechtach haben wir viel erreicht", betont der Vorsitzende Egbert Völkl und verweist auf "schöne Ortschaften mit vielen Kinderspielplätzen, Feuerwehr- und Gemeinschaftshäuser, die das Leben bereichern und vieles mehr." Auch der Dialog mit den Bürgern vor Ort war der Gruppe immer wichtig.Die Stadtgeschichte Oberviechtachs wurde in diesen vier Jahrzehnten auch von den Stadträten der PWG der Ortsteile maßgeblich mitbestimmt und mit großem Verantwortungsbewusstsein mitgeprägt. Die Geburtsstunde der PWG Ortsteile war der 5. Dezember 1977, als auf Vorschlag von Stadtrat und Fraktionssprecher Otto Lehner 25 Interessierte zur Gründung einer neuen Liste im Gasthaus Hösl (Lukahammer) zusammenkamen. Nach intensiven Gesprächen kam es zur Gründung der Parteilosen Wählergruppe der Ortsteile. Zur ersten Vorstandschaft gehörten Hubert Teplitzky, Josef Brezinsky, Hans Koch, Hans Hösl (Lukahammer), Siegfried Plößl, Theodor Ruppert und Johann Ach. Schon am 15. Dezember 1977 wurde im Gasthaus Irlbacher (Pullenried) eine Liste von 22 Kandidaten zur Stadtratswahl einstimmig angenommen.Namen wie Hans Hösl (Lukahammer), Hubert Teplitzky, Hans Koch sowie Hans Hösl (Forst) und Egbert Völkl sind aus der damaligen und heutigen Kommunalpolitik nicht mehr wegzudenken. Gegenwärtig gestalten Egbert Völkl, der auch als Vorsitzender fungiert, und Hans Hösl (Forst) als Vertreter der Ortsteile die kommunalen Geschicke mit.Um das langjährige und erfolgreiche Wirken würdig zu feiern, sind alle Freunde, Anhänger und Sympathisanten für Samstag, 7. Oktober, um 19 Uhr zu einer Jubiläumsfeier in das Gemeinschaftshaus nach Wildeppenried eingeladen. Die Feier beginnt mit einem Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder. Mit einem Rückblick mit Foto-Präsentation und einem Essen sowie Ehrungen für langjährige treue Anhänger wird den Leistungen der PWG der Ortsteile gedacht.