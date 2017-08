Heimatstadt mitgestaltet

Politik Oberviechtach

03.08.2017

36

0 03.08.201736

Wer bis zum 65.Lebensjahr schuftet, sehnt irgendwann das Ende seines Arbeitslebens herbei. Wenn es dann aber soweit ist, fällt der Abschied dann doch nicht ganz leicht, auch wenn an den "dritten Lebensabschnitt" noch viele Erwartungen geknüpft werden.

Seit 1982 bei der Stadt

Ideen für Freizeit

Zur Person: Andreas Mandl Zum 1. August übernahm Andreas Mandl nach seiner Einarbeitung durch seinen Amtsvorgänger (seit Oktober 2016) das Baumamt bei der Stadt Oberviechtach. Der gebürtige Schwarzhofener wohnt in Neunburg vorm Wald, ist verheiratet und hat ein Kind und hat nach Schule und Wehrdienst die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Verwaltungsgemeinschaft Neunburg vorm Wald mit einem sehr guten Prüfungsergebnis absolviert. Von 2002 bis 2005 hat er den Angestelltenlehrgang II mit Abschluss zum Verwaltungsfachwirt, (gehobener Dienst im Angestelltenverhältnis) absolviert und ebenfalls mit einem guten Ergebnis abgeschlossen. Von 1998 bis 2010 war Andreas Mandl bei der Verwaltungsgemeinschaft Neunburg vorm Wald tätig und war nun seit Oktober 2010 bei der Stadt Oberviechtach als Kassenverwalter und IT-Administrator eingesetzt und auch für die Erschließungsbeiträge zuständig. (frd)

So ging es auch Verwaltungsamtsrat Peter Spichtinger, der in einer Feierstunde im kleinen Sitzungssaal des Rathauses aus der Hand von Bürgermeister Heinz Weigl nach 35 Jahren bei der Stadt Oberviechtach die Entlassungsurkunde erhielt und zum 1. August in den wohlverdienten Ruhestand ging.Wie Bürgermeister Weigl in seiner Laudatio ausführte, ist Peter Spichtinger am 1. September 1975 als Regierungsinspektor beim Landratsamt München angestellt worden. Sein "Einstieg" in den öffentlichen Dienst erfolgte jedoch schon am 1. April 1975. Nach bestandener Anstellungsprüfung für den gehobenen, nichttechnischen Verwaltungsdienst ist der künftige Pensionist am 1. Juni 1981 in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen und aufgrund eines Stadtratsbeschlusses vom 4. November 1981 zum 1. Januar 1982 als Beamter bei der Stadt Oberviechtach als Nachfolger von Ernst Pronold eingestellt worden.Neben den umfassenden allgemeinen Aufgaben wurde der Flächennutzungsplan erstellt und mittlerweile auch schon überarbeitet, auch eine Vielzahl von Baugebieten ist durch Peter Spichtinger begleitet worden. Wobei es ihm immer ein besonderes Anliegen war, den Bauinteressenten den von ihnen gewünschten Bauplatz zu vermitteln, damit die Einwohnerzahlen ansteigen.Mit dem Einzug der EDV war Spichtinger auch als Systemadministrator tätig, diese Aufgabe erledigte er bis 1997. Neben den allgemeinen Tätigkeiten in der Bauverwaltung war Spichtinger auch lange Zeit für die Erhebung der Anschlussbeiträge für Einrichtungen nach Gesetzesvorgaben und für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zuständig.Eine enorme Aufgabe wurde Spichtinger mit der Arbeit in Verbindung mit der Stadtsanierung übertragen. Wobei er für sich beanspruchen könne, dass neue und schöne Oberviechtach durch die baurechtliche und planerische wie auch die finanzielle Abwicklung maßgeblich mitgestaltet zu haben, so der Bürgermeister. Weitere Aufgabenfelder waren über einen längeren Zeitraum hinweg das Ordnungsamt, die Schulverwaltung, die Wasserversorgung und die Verwaltung des Freibads.Bürgermeister Weigl bescheinigte Verwaltungsamtsrat Peter Spichtinger bei seiner Verabschiedung, seine Arbeiten immer sehr bürgerfreundlich und "nach dem Grundsatz der Nichtförmlichkeit des Verwaltungshandelns" erledigt zu haben, wofür ihm viele Bürger dankbar seien. Sein Verdienst war es auch, mit innovativen Ideen seine Heimatstadt zu ihrem Vorteil zu verändern und voranzubringen. Personalratsvorsitzender Christian Weber stellte die loyale und kameradschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Kollegen bei der Stadt heraus, die ihn nun sehr vermissen werden.Mit der förmlichen Übergabe der Entlassungsurkunde durch Bürgermeister Heinz Weigl und einem Präsent ist Peter Spichtinger nun ein "Ruheständler", der schon viele Ideen für seine Freizeitgestaltung hat. Sein Nachfolger im Amt ist seit dem 1. August Andreas Mandl (siehe Info-Kasten), dem der Bürgermeister viel Erfolg und eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen wünschte.