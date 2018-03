Politik Oberviechtach

Bei den Betreuungsplätzen in den Oberviechtacher Kindertagesstätten wird es in absehbarer Zeit eng. Es fehlen zwei weitere Gruppen für Kindergartenkinder und eine für Krippenkinder. Wer baut, und wo, und wer betreibt künftig die Einrichtung? Auch ein Waldkindergarten kommt ins Gespräch. Hier gibt es noch vieles abzuklären.

Noch Klärungsbedarf

Eher eine Wunschliste

Waldkindergarten In der Diskussion um die Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen kam auch das Thema "Waldkindergarten" zur Sprache. Seitens der Stadt hat man aber keinen Anhaltspunkt, wie betroffene Eltern zu diesem Thema stehen. Wer könnte sich vorstellen, sein Kind in einen Waldkindergarten zu schicken? Interessenten können sich unverbindlich bei der Stadt unter Telefon 30710 (Michael Hösl) melden. (kö)

Das Thema "Betreuungsplätze", über das sich der Stadtrat in jüngster Zeit schon wiederholt in nichtöffentlichen Sitzungen beraten hat, brachte Bürgermeister Heinz Weigl am Dienstagabend erstmals öffentlich aufs Tablett. "Wir haben Bedarf, die Plätze sind zu wenig", stellte Weigl fest und sprach von zwei Gruppen im Kinder- und von einer im Krippenbereich.Derzeit laufen vor allem Gespräche wegen einer Trägerschaft und unter anderem auch über die Möglichkeit, die Bundeswehr mit ins Boot zu holen. Weil hier jedoch noch Klärungsbedarf besteht, schlug Weigl vor, das Thema in die April-Sitzung zu vertagen. CSU/CWG/Aktive für OVI-Fraktionssprecher Alexander Ried brachte indes einen Waldkindergarten ins Gespräch und verwies auf einen "akuten Betreuungsbedarf", der schnellstmögliche Lösungen erforderlich mache.Auf Nachfrage von Barbara Ruhland stellte der Bürgermeister klar, dass die Planungen für den Oberviechtacher Kindergarten nichts mit dem Pullenrieder Kindergarten zu tun hätten. "Den will keiner aufgeben", bekräftige Weigl. Solange die entsprechenden Kinderzahlen vorhanden und die Akzeptanz bei den Eltern da ist, werde sich nichts am Fortbestand ändern.Schnell abgehakt waren die Tagesordnungspunkte "Änderung des Bebauungsplans "Kapellenweg-Forst" und "Änderung des Bebauungsplans ,Sandradl II'". In beiden Fällen ging es um den sogenannten Auslegungs- und Billigungsbeschluss, der jeweils einstimmig erteilt wurde. Die Beschlüsse beinhalten letztlich, dass nun die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs und die Benachrichtigung der Beteiligten erfolgt.Im "Kapellenweg-Forst" sollen eine private Grünfläche und zwei öffentliche Grünflächen in drei Bauparzellen umgewidmet werden. Die Festsetzungen der benachbarten Bebauung werden übernommen. Die Änderungen im "Sandradl II" sehen vor, dass ein öffentlicher Spielplatz und ein Bolzplatz in fünf Bauparzellen umgewidmet wird. Auch hier bleiben die in der Nachbarschaft bereits geltenden Bebauungs-Festsetzungen bestehen. Eine erste Grobplanung für den Haushalt 2018 legte Kämmerer Michael Hösl vor. Die Verabschiedung des Zahlenwerks ist für Mai geplant. "Im Verwaltungshaushalt sieht es gut aus", stellte er fest. Hösl verwies auf rund 1,9 Millionen Euro Zuführung, von denen nach Abzug der Schuldentilgung etwa 1,4 Millionen Euro für Investitionen bleiben. Im Vermögenshaushalt, in dem nach jetzigen Stand eine Kreditaufnahme von 1,87 Millionen Euro vorgesehen ist, werde sich jedoch noch einiges ändern.Hösl nannte vor allem die Vorhaben Jahnstadion und Schule, Stadtarchiv, Museum und Kindergarten. Hier würden sich die Zahlen teilweise noch verschieben bzw. für einige Maßnahmen liege nur eine "Daumenpeilung" vor. Fraktionssprecher Josef Lohrer sprach von einer ersten Wunschliste und Grobplanung und war sich mit Alexander Ried einig, dass sich die Fraktionen konkret überlegen sollten, was heuer auch umsetzbar und finanzierbar sei.Dass nicht alles umsetzbar sei und auch Verschiebungen erforderlich sind, machte der Kämmerer deutlich. Er lenkte den Blick auf den Finanzplan mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen der nächsten Jahre und stellte fest: "Das wird nicht machbar sein." Stadträtin Barbara Ruhland fragte nach, wann der Container für die Siloplanen wieder aufgestellt wird. "Gar nicht mehr", entgegnete Weigl. Die Anlieferung ist künftig nicht mehr möglich, weil die Anliefermengen vom Verwerter nun nach Gewicht berechnet werden und in der Grüngutannahme in Pirkhof keine Gewichtsmessung möglich ist.