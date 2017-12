Keiner bleibt auf der Strecke

Politik Oberviechtach

Das Mobilitätskonzept für den Landkreis Schwandorf geht in die zweite Runde. Nach der Bestandsaufnahme und der Analyse des Nahverkehrs sowie der Landkreisstruktur liegt der Schwerpunkt nun auf der Erhebung der Mobilitätsbedürfnisse und konkreten Umsetzungsformen.

Beratung im Kreistag

Flexible Bedienformen

Gewisse Anlaufzeit

Ausgangslage Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Schwandorf umfasst 67 Buslinien. Davon laufen neun als Bürgerbuslinien: zwei Stadtbuslinien in Schwandorf, eine in Nabburg, ein Stadtbus in Burglengenfeld und Ortslinienverkehr in Schwarzenfeld, Burglengenfeld und Teublitz. Hauptknotenpunkte sind Oberviechtach, Neunburg vorm Wald, Schwandorf, Burglengenfeld und Nabburg. Um bestehende räumliche und zeitliche Defizite zu verbessern, baut das Mobilitätskonzept auf ein bedarfsgerechtes Angebot mit flexiblen Bedienformen, das für den Fahrgast keine Zusatzkosten beinhaltet. Dazu muss allerdings der Benutzer aktiv werden und mindestens eine Stunde vor dem gewünschten Fahrtbeginn mit einer zentralen Telefonnummer seine Haltestelle buchen und das Ziel angeben. Abfahrts- und Ankunftszeiten werden dann mitgeteilt. Kurzfristige Änderungen erfährt der Fahrgast per SMS, E-Mail oder Telefon. Dazu wird der Landkreis in zwölf Sektoren eingeteilt. (kö)

Es liegt an jedem Einzelnen, dies zu nutzen. Wichtig ist, dass wir einen guten Start hinbekommen. Martin Prey, Bürgermeister von Niedermurach

Oberviechtach/Niedermurach. Ludger Jürgens und Fabian Fritsch, zuständig für innovative Verkehrskonzepte von Regionalbus Ostbayern, DB Regio Bus, berichteten im Feuerwehrhaus Niedermurach über den aktuellen Sachstand. Hausherr Bürgermeister Martin Prey begrüßte dazu auch seine Stellvertreterin Rita Salomon, die Amtskollegen Georg Köppl (Altendorf), Maria Baumer und Monika Ermer (Winklarn), Josef Höcherl (Schönsee), Gemeinderatskollegen, einige Bürger Sachbearbeiterin Anja Ried von der VG und Verena Frauenknecht vom Regionalmanagement des Landkreises. "Es ist noch nichts in Stein gemeißelt", stellte Verena Frauenknecht fest und appellierte an die Bürger, sich in den laufenden Prozesse einzubringen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.Der zeitliche Fahrplan sieht vor, dass das Mobilitätskonzept bis Februar 2018 soweit fortgeschritten ist, dass es zur Beratung in den Kreistag eingebracht werden kann und bis zum Herbst dann fertiggestellt ist. Hier hatten die anwesenden Bürgermeister gleich einen Wunsch: vor der Festschreibung sollte das Konzept auch den Kommunen vorliegen, damit es in den Räten noch diskutiert werden kann. Und ein weiteres sahen die Kommunalvertreter für sinnvoll an - dass die Planungen nicht an den Landkreisgrenzen enden und in die angrenzenden Regionen fortgeschrieben werden.Ludger Jürgens ging zunächst auf die Ausgangslage ein (siehe Info-Kasten) und nannte mit dem Stichwort "Rufbus" das Ziel des Mobilitätskonzept, den Landkreis durch flexible Bedienformen optimal für den Bedarfsverkehr zu erschließen. Dabei wurde auch deutlich, dass der bestehende Linienverkehr davon nicht tangiert wird - mit Ausnahme von Optimierungen, die bereits in der ersten Bürgerrunde eingebracht wurden. Der Rufbus soll ein zusätzliches Angebot bzw. eine Ergänzung des bisherigen ÖPNV werden, wobei der Fahrgast den Preis zahlt, den er auch auf den "normalen" Linien bezahlt.Wie bewegen sich die Leute? Laut Fabian Fritsch wurden nicht zuletzt durch die Haushaltsbefragung die Mobilitätsbedürfnisse in den verschieden Teilräumen analysiert und die Landkreisstruktur unter die Lupe genommen. Dazu wurde der Landkreis in zwölf Sektoren eingeteilt, wurden räumliche und zeitliche Ströme, Hauptrichtungswege und das Fahrgastpotential in den Fokus genommen. In den einzelnen Sektoren entstand so ein Bild über den Bedarfsverkehr und die erforderlichen Haltestellen zwischen den Gemeinden und hin zu bestimmten Knotenpunkten. Das Mobilitätskonzept wird übrigens mit 80 Prozent durch das Heimatministerium gefördert. Vergleichbare Modelle haben sich beispielsweise mit dem Rufbus "Baxi" in Tirschenreuth oder mit dem "Arberland-Verkehr" bereits etabliert.Die Teilnehmer waren sich einig, dass das System eine gewisse Anlaufzeit benötigt und sicherlich auch einige Berührungsängste gerade bei Senioren abgebaut werden müssen. Bürgermeister Martin Prey warb abschließend für das Konzept und appellierte: "Es liegt an jedem Einzelnen, dies zu nutzen und wir müssen einen guten Start hinbringen".