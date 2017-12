Politik Oberviechtach

13.12.2017

1

0 13.12.2017

Zwar keine "Pampers", wie am Tag zuvor bei der Kreistagssitzung (siehe Seite 21), aber die besten Glückwünsche zum zwei Wochen alten Sohn Michael gab es in der Stadtratssitzung für den mittlerweile vierfachen Vater Alexander Ried. "Die Bevölkerungszahlen steigen", freute sich Bürgermeister Heinz Weigl als Überleitung zum nächsten Punkt.

Bei der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Sondergebiet an der Muracher Straße" (Neubau Lidl-Markt) ging es um die Behandlung der Stellungnahmen. Drei Behörden regten Änderungen zum Bebauungsplan-Entwurf vom 28. Juli 2017 an. Diese betreffen Immissionsschutz, Verkaufsfläche und Anbauverbotszone. Bauamtsleiter Andreas Mandl hatte den Fraktionen die detaillierten Unterlagen zugestellt.Die Abwägungsvorschläge der Verwaltung wurden einstimmig gebilligt und ein Satzungsbeschluss zur erneuten Auslegung gefasst. Angepasst wurde die Planung auf Anregung der Immissionsschutzbehörde am Landratsamt in Bezug auf Überarbeitung des schalltechnischen Gutachtens (wie Laderampe mit Torabdichtung). Laut Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz (Höhere Landesplanungsbehörde) betrage die raumverträgliche Verkaufsfläche 1220 Quadratmeter. Wie Weigl ausführte, habe hier Lidl von den ursprünglich geplanten 1450 schon einen Kompromiss mit 1350 Quadratmetern angeboten. Das solle man so übernehmen: "Als zentraler Einkaufsstadt mit steigenden Einwohnerzahlen steht es uns zu." Auch die Fraktionssprecher Alexander Ried und Josef Lohrer waren der Auffassung, dass Oberviechtach als Mittelzentrum darauf Anspruch hat. Im übrigen habe man auch der Vergrößerung des Edeka-Marktes zugestimmt. "Der Stadtrat beschließt, die zulässige Verkaufsfläche auf 1350 Quadratmeter zu begrenzen", lautete der Beschluss des Gremiums.Eine weitere Stellungnahme lag vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach vor. Die geforderten Anbauverbotszonen hin zur Straße werden im Bebauungsplan übernommen. Während ein weiteres Mal die Auslegungsfrist einzuhalten ist, knabbern die Bagger schon an der ehemaligen Müller-Halle um Platz für den Neubau zu schaffen.