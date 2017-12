Politik Oberviechtach

13.12.2017

2

0 13.12.2017

Wer übt will auch ausrücken. Damit die Feuerwehr Nunzenried wieder in den Alarmierungsplan aufgenommen wird, erhält sie ein neues Einsatzfahrzeug. Der Stadtratsbeschluss dafür steht seit Oktober. Ausstattungswünsche führen zu neuen Diskussionen.

Stundensatz angleichen

"Kein vernünftiger Grund"

Das können wir uns nicht für jede Wehr leisten. Bürgermeister Heinz Weigl zum Wunsch der Feuerwehr Nunzenried für ein TSF mit Sonderausstattung und Allradantrieb

Zur letzten Stadtratssitzung im Jahr 2017 konnte Bürgermeister Heinz Weigl nicht nur ein fast vollständiges Gremium (MdL Alexander Flierl war verhindert), sondern auch viele Zuhörer - vor allem aus Nunzenried/Konatsried - begrüßen. PWG/SPD/JW-Fraktionssprecher Josef Lohrer stellte einen Antrag zur Tagesordnung und bat darum, Punkt vier der nichtöffentlichen Sitzung auf nächstes Jahr zu verschieben. Vor der Beratung sollte eine Ortsbesichtigung am Gemeinschaftshaus in Obermurach stattfinden. Der Tagesordnungspunkt wurde einstimmig abgesetzt.Weiter ging es mit Informationen zum Breitbandausbau (Bericht folgt). Einstimmig beschlossen wurde eine Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für die Abstellung eines Sicherheitswachdienstes durch die Feuerwehren des Stadtgebietes. Wie Sachbearbeiter Johann Löschner ausführte, soll künftig der Stundensatz automatisch an die Innenministerium-Regelung (aktuell 14,70 Euro/Stunde) gekoppelt sein. Damit sei sichergestellt, dass die Stadt den gleichen Betrag von den Auftraggebern des Sicherheitswachdienstes erhält, den sie für den Einsatz der Feuerwehr (beispielsweise bei großen Vereinsveranstaltungen in der Mehrzweckhalle) zahlen muss.Mit Interesse wurde von den Zuhörern der nächste Punkt erwartet. Hier ging es um die Festlegung der Ausstattung für das neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), wofür von der CSU/CWG/Aktive-Fraktionsgemeinschaft ein Antrag vorlag. Bei der Oktober-Sitzung hatte es einen einstimmigen Beschluss für die Anschaffung eines "normalen" TSF für etwa 90 000 Euro gegeben. Und das, obwohl die Stadträte den Wunsch der Nunzenrieder Feuerwehr kannten, die sich ein Allradfahrzeug mit Kastenaufbau und Sonderausstattung (Kosten circa 150 000 Euro) wünscht."Das ist eine längere Geschichte", sagte Bürgermeister Heinz Weigl, der die Angelegenheit kurz chronologisch auflistete. Er erinnerte daran, dass das Fahrzeug für die Nunzenrieder nicht in der Bedarfsplanung für die Feuerwehren im Stadtgebiet enthalten ist. Nachdem aber die Wehr von der Integrierten Leitstelle nicht mehr zu Einsätzen gerufen wird, weil die für die Alarmierungsplanung landesweit einheitlichen Standards fehlen, wollte man schnell handeln. "Wir brauchen keine Feuerwehr, die nicht alarmiert werden kann. Da fehlt auch der Anreiz für Übungen und die Jugendarbeit", betonte Weigl. Laut Kreisbrandrat reiche die Standardbeladung ohne Atemschutz aus. Deshalb wurde auch der Beschluss dementsprechend gefasst. Ziel sei es, das neue Fahrzeug bereits im nächsten Jahr an die Wehr zu übergeben.Der Bürgermeister stellte den Antrag der CSU-Fraktion zur Diskussion. "Wir wussten nicht, dass die Beladeliste des Kreisbrandrates vorliegt", meinte Fraktionssprecher Alexander Ried. Er führte an, dass aber der Kreisbrandinspektor auf mögliche Einsätze an der Ölpipeline (Mero) verwiesen hat. Seine Fraktion unterstütze auch deshalb den Wunsch der Nunzenrieder in punkto Bestückung, Allradantrieb und Kastenaufbau."Wir haben einen einstimmigen Beschluss", erinnerte PWG/SPD/JW-Fraktionssprecher Josef Lohrer. Und er sehe keinen vernünftigen Grund, diesen aufzuheben. Auch andere Wehren hätten die Grundausstattung. Außerdem könne man den Kastenwagen nicht befürworten, nachdem dieser hinsichtlich der Norm möglicherweise in absehbarer Zeit nicht mehr zulässig sein werde.Alexander Ried und Barbara Ruhland wiesen darauf hin, dass die Pullenrieder und Wildeppenrieder Feuerwehr ein neues Auto mit Allrad erhalten haben. "Das können wir uns nicht für jede Wehr leisten", entgegnete der Bürgermeister. Ried ging ins Detail und führte bei der Ausstattung "sinnvolle Dinge" wie Gurtmesser und einen größeren Feuerlöscher an. "Wenn man die Sonderausstattung anschaut, sind viele Sachen dabei, die für den Atemschutz gelten. Und auch zu schwer sind in Bezug auf das Gesamtgewicht", sagte Sachbearbeiter Johann Löschner. Es müsse darauf geachtet werden, dass das Fahrzeug mit "normalem Führerschein" gelenkt werden kann und eine Personenmitnahme möglich ist. Auch ein Allrad gehe zulasten der Beladung, so Löschner.Mit 9:7 Stimmen wurde der Antrag der Fraktionsgemeinschaft abgelehnt. "Wir stellen die Mittel in den Haushalt 2018 ein und werden das Fahrzeug so schnell wie möglich beschaffen", versprach Heinz Weigl.