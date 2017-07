Von Beschattung bis Lärmschutz

Politik Oberviechtach

13.07.2017

Bei der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans "Im Wiesengrund" mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplans gingen 17 Stellungnahmen ein. Sieben davon beinhalteten Einwände. Die hatte der Stadtrat am Dienstagabend akribisch abzuarbeiten.

Einwände abgewogen

Planreife gegeben

Die Behandlung der bei der Auslegung eingegangenen Stellungnahmen bildete den Schwerpunkt der jüngsten Stadtratssitzung (wir berichteten). Wie Bauamtsleiter Peter Spichtinger informierte, waren unter den 17 Rückmeldungen vier Einwände von Bürgerinnen und Bürgern sowie drei Einwände von Behörden und sogenannten Trägern öffentlicher Belange.Manfred Hirn, an dessen Wohngrundstück im Wiesengrund die Parzellen 4 und 5 des neuen Baugebiets angrenzen, befürchtet eine Beschattung seines Grundstücks. Um diese zu beschränken, regte er an, auf den genannten Parzellen die Firstrichtung auf Nordwest/Südost festzusetzen. Auf eine Festsetzung der Firstrichtung will die Stadt verzichten. Allerdings wird dem Einwand dadurch Rechnung getragen, dass die Baugrenze von sieben auf zehn Meter erweitert und der Standort von Garagen und Nebengebäuden durch Baulinien festgelegt wird.Ein Einwand von Franz-Josef Gürtler betraf die Zufahrt zu seinem sich an das Baugebiet anschließenden Flurstück und den Hinweis, dass er eine Einbahnstraße für die bessere Wegeführung hält als den geplanten Wendehammer. Mit einer Einbahnstraße konnte sich der Stadtrat nicht anfreunden, da mit einer solchen Lösung "Durchgangsverkehr" befürchtet wird. Die Erschließung des Gürtler-Grundstücks wird über einen öffentlichen Weg außerhalb des Baugebiets gesichert.Von der "Oberpfälzer Waldwärme" kam ein Einspruch wegen der Ausgleichsfläche auf der Flurnummer 813/5. Wie Peter Spichtinger wissen ließ, konnte mittlerweile für den Wegfall dieses Areals eine alternative Fläche gefunden werden, die den Anforderungen der Unteren Naturschutzbehörde genügt. Josef Ferstl ist die zweigeschossige Bebauung im Bereich der Parzellen 4 bis 8 ein Dorn im Auge, da er im Winter als unmittelbarer Anlieger eine geminderte Sonneneinstrahlung befürchtet. Das Gremium war der Auffassung, dass den Belangen der Grundstücksnachbarn durch die Verschiebung der Baugrenze auf zehn Metern ausreichend Rechnung getragen ist und eine eingeschossige Bebauung einer vernünftigen wirtschaftlichen Nutzung entgegensteht.Aufgrund der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde sind noch einige redaktionelle Änderungen zum Baumschutz erforderlich. Rodungsmaßnahmen werden soweit hinausgeschoben, dass die Brutzeit der Vögel nicht beeinträchtigt wird. Abgesehen von einigen kleineren Änderungen wird die Planung mit Blick auf das überarbeitete Schallgutachten auch von der Immissionsschutzbehörde am Landratsamt gebilligt. Einzig die Änderung der Sportanlagen-Lärmschutzverordnung, die erst am 2. September in Kraft tritt, bereitet Sorgen.Da die Verordnung Lockerungen beim Lärm festschreibt ("Es darf lauter sein") will der Stadtrat den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan erst in der September-Sitzung fassen. Unabhängig davon wird ein kleiner Lärmschutzwall zum Freibad hin erforderlich werden. Zu der vom Wasserwirtschaftsamt Weiden geforderten schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers stellte die Verwaltung fest, dass dazu eine umfassende Planung weit über das neue Baugebiet hinaus erforderlich ist und dazu bereits ein Ingenieurbüro beauftragt ist. Schließlich beschloss der Stadtrat die Feststellung der 15. Änderung des Flächennutzungsplans, da bei der Auslegung nur zustimmende Stellungnahmen eingegangen waren. Damit kann der Flächennutzungsplan dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt werden. Beim Bebauungsplan liegt nach Abwägung der Stellungnahmen die Planreife vor und der für die Rechtskraft erforderliche Feststellungsbeschluss wird dann in der September-Sitzung getroffen.Die Erschließungsarbeiten für den "Wiesengrund" wurden, wie Bürgermeister Heinz Weigl aus nichtöffentlicher Sitzung bekanntgab, an die Firma Baumer, Oberviechtach, zum Angebotspreis von 536 504 Euro vergeben. Grünpflegerische Arbeiten gingen für den Bereich Münchner Ring, Hans-Schneeberger-Straße und Nepomukstraße für 6 711 Euro an die Firma Pohl & Schneider.