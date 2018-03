Sport Oberviechtach

14.03.2018

14.03.2018

Mit viel Pech verloren die Handballerinnen der weiblichen A-Jugend ihr letztes Saisonspiel in Burgkunstadt. Bei der SG Kunstadt/Weidhausen stand für die weibliche A-Jugend des HV Oberviechtach das letzte Saisonspiel an. In der ersten Viertelstunde tat sich das Team von Martin Streit gegen die technisch gut ausgebildeten Gastgeber sehr schwer. Erst mit Fortlauf der ersten Hälfte hatten sich die A-Juniorinnen des HV Oberviechtach in der Abwehr besser auf die Offensivaktionen der SG eingestellt und konnten bis zum Halbzeitpfiff eine Zwei-Tore-Führung erzielen (12:10).

Aber auch dieser Vorsprung verlieh den Gästen in den ersten 15 Minuten der zweiten Spielhälfte keine Sicherheit. Einzelaktionen und technische Fehler im Angriff, fehlende Kompaktheit in der Abwehr sorgten dafür, dass die Oberfranken ausgleichen konnten (14:14). Zwar konnten die Schützlinge von Martin Streit wieder auf zwei Treffer davonziehen (21:19), aber in der Schlussphase hatte die SG den längeren Atem und gewann am Ende knapp mit 22:21. Der HV spielte mit Carolin Dobmeier (Tor); Theresa Lintl (1 Tor erzielt), Lisa Reitinger (2), Magdalena Streit (7), Leonie Betz (3), Laura Pflug (1), Jessica Pflug, Marie Streit (7) und Marie Zimmet.Die D-Mädchen des HV Oberviechtach beendeten den letzten Spieltag der Saison als Bezirksliga-Vizemeister. Sie besiegten den schärfsten Konkurrenten um den zweiten Platz, die SSG Metten, klar mit 17:12. Fast hätte die Mannschaft auch Tabellenführer Mintraching/Neutraubling geschlagen: Erst kurz vor Schluss konnte der Spitzenreiter zum 6:6 ausgleichen. Die E-Mädchen spielten am vorletzten Spieltag der Saison in Schwarzenfeld gegen Mintraching und den ESV Regensburg. Während es gegen Mintraching einen klaren Sieg gab, unterlag das Team gegen Regensburg.