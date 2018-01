Sport Oberviechtach

15.01.2018

Der Fuchsberger Futsal-Cup des FC OVI-Teunz ist immer ein Höhepunkt der Hallenfußballsaison. Auch das diesjährige Turnier macht keine Ausnahme. Den ersten Platz schnappt sich ein Bezirksligist.

In der prall gefüllten Halle des Oberviechtacher Gymnasiums war die Stimmung einmal mehr prächtig. Nicht zuletzt deshalb, weil die teilnehmenden Mannschaften hochklassige Spiele ablieferten, die oft erst in den Schlussminuten entschieden wurden. Turniersieger wurde Vorjahresfinalist SpVgg Schirmitz.In der Gruppe A (Fuchsberger Hell) schafften die beiden favorisierten Bezirksligisten SpVgg Pfreimd und FC Wernberg den Halbfinaleinzug. Der FC Wernberg konnte zwar den Lokalrivalen aus Pfreimd mit 1:0 besiegen, doch durch die überraschende 0:2-Niederlage gegen den TSV Eslarn im letzten Gruppenspiel verpasste man wegen der schlechteren Tordifferenz den Gruppensieg. Der TSV Dieterskirchen ließ mit einem 3:1-Erfolg gegen Eslarn aufhorchen, doch durch die deutliche 0:5-Schlappe gegen Pfreimd fiel man noch auf den letzten Gruppenrang zurück.In der Gruppe B (Fuchsberger Pils) hatte sich der FC OVI-Teunz viel vorgenommen, doch nach einer unnötigen 0:1-Auftaktpleite gegen die Sportfreunde Weidenthal-Guteneck und einer 1:4-Klatsche gegen den späteren Turniersieger waren die Halbfinalchancen der Gastgeber schnell dahin. Die SpVgg Schirmitz kam gegen die Sportfreunde Weidenthal und den SV Seebarn nicht über ein Remis hinaus, was aber dennoch zum Gruppensieg reichte. A-Klassist SV Seebarn war nach dem Remis gegen Schirmitz und dem Sieg gegen Weidenthal schon mit einem Bein im Halbfinale, doch nach einer 0:2 Niederlage gegen den FC OVI-Teunz zogen die punktgleichen Sportfreunde wegen des besseren Torverhältnisses noch vorbei.Im Halbfinale scheiterte die favorisierte SpVgg Pfreimd an Weidenthal, das im Sechs-Meter-Schießen die besseren Nerven zeigte. In einer Neuauflage des Vorjahresfinales revanchierte sich die SpVgg Schirmitz für die Finalniederlage und entschied das Duell mit dem FC Wernberg mit 2:1 für sich. Das Derby im Spiel um Platz drei gewann Pfreimd in der Schlussphase. Mit einem tollen Kopfballtor kurz vor der Schlusssirene rettete Florian Wilhelm sein Team noch ins Sechsmeterschießen, das die SpVgg mit 2:1 für sich entschied. Schirmitz war im Finale gegen die wacker kämpfenden Sportfreunde das technisch überlegene Team und sicherte sich mit einem verdienten 2:1 den Titel.Keine Probleme mit den fair geführten Partien hatten die drei Unparteiischen Thomas Ernst, Tobias Beer und Tobias Thanner. Braumeister Patrick Herdegen, der in Vertretung der Schloßbrauerei die Siegerehrung durchführte, wurde von den acht Trainern zum besten Torwart des Turniers gewählt. Den Titel des besten Torjägers durften sich insgesamt sechs Spieler anheften. Marcel Kargus (SpVgg Schirmitz), Maximilian Schatz (FC Wernberg), Sebastian Sebald, Florian Wilhelm (beide SpVgg Pfreimd), Tobias Ehebauer (SV Seebarn) sowie Arthur Kerbel (FC OVI-Teunz) trafen drei Mal ins Schwarze. Bester Spieler des Turniers wurde Marcel Kargus vor Sebastian Gruber von der SpVgg Teunz und Florian Wilhelm. Alle teilnehmenden Mannschaften durften sich neben Bier für die nächste Mannschaftsfeier auch über den offiziellen Matchball der Fußball-WM freuen.