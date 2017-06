Sport Oberviechtach

21.06.2017

5

0 21.06.2017

Bei der Sportlerehrung wurden zwei besonders engagierte weibliche Funktionäre geehrt. Mit Christiana Anzinger-Najjar wurde eine langjährige Stütze des Pferdesportvereins (PSV) Oberviechtach ausgezeichnet, die den Verein in nahezu zwei Jahrzehnten in Führungspositionen geprägt hat. Durch sie hat der PSV eine erfolgreiche Aufwärtsentwicklung genommen.

Anzinger-Najjar hat 14 Jahre als Vorsitzende und 4 Jahre als stellvertretende Vorsitzende sehr erfolgreich und unermüdlich für den Verein gearbeitet. Unter ihrer Regie konnte die langersehnte eigene Vereinsanlage mit Stallungen, Reithalle und Nebengebäuden "Am Sandradl" realisiert werden. Als weitere Funktionärin wurde Doreen Landgraf vom Handballverein Oberviechtach geehrt. Sie ist seit dem Jahr 2007 ununterbrochen als überaus engagierte und äußerst innovative Trainerin tätig. Als kreativer Kopf ist Doreen Landgraf auch immer wieder Ideen- und Impulsgeber für neue Aktionen und Projekte. So war sie maßgeblich an der Erstellung des mehrfach prämierten Jugendkonzepts und am Konzept "Handball rockt die Schule" für die Kooperation Schule/Verein beteiligt. Dank ihrer Arbeit wurde der Verein mehrfach für hervorragende Jugendarbeit ausgezeichnet.