Sport Oberviechtach

12.07.2017

4

0 12.07.2017

Nicht nur der Ball wird mit den Füßen getreten, sondern manchmal auch die Fairness. Jetzt wurden Teams ausgezeichnet, die sich auf dem Platz vorbildlich verhalten.

Sie achten den Gegner als Partner und nicht als Feind. Bezirksspielleiter Thomas Graml

"Fairness soll belohnt werden", sagt Thomas Graml. Der Bezirksspielleiter unterstützt deshalb die Initiative der Kulmbacher Brauerei, die heuer zum zwölften Mal Preise für die fairsten Fußballmannschaften im Bezirk verteilte. Die besten Quotienten erzielten die Frauenteams."Fairplay haben wir von Jugend an gelernt und Schiedsrichterentscheidungen akzeptiert", erklärt Franz Kirchberger. Der Vorsitzende der Sportfreunde Weidenthal/Guteneck war zusammen mit Betreuer Martin Ritz am Dienstag in den Landgasthof "Zur Taverne" in Lind (Oberviechtach) gekommen, um den Preis für den fairsten Kreisligisten abzuholen. Jeder Verein erhielt einen Satz mit 18 Trikots und war mit drei Vertretern zur Feier eingeladen.Die Wertung übernahm der Verband. Er verteilte Strafpunkte für Vergehen, teilte sie durch die Zahl der Spiele und ermittelte so einen Quotienten. 0,06 lautete er bei den Frauen des VfB Regensburg (Bezirksliga) und SV Thenried II (Kreisliga). Auf ein Verhältnis 0,16 brachten es die Damenmannschaften der SV Wilting und des FC Schwarzenfeld (beide Bezirksoberliga).Bei den Herren war die Spielgemeinschaft Silbersee (B-Klasse) mit einem Quotienten von 0,27 Gesamtsieger. In der A-Klasse erlaubte sich die DJK Ensdorf II (A-Klasse) die wenigsten Gelben und Roten Karten und Unsportlichkeiten. In Kreisklasse gewann der TV 1897 Velburg (1,38), in der Kreisliga der SF Weidenthal/Guteneck (1,50) und in der Bezirksliga der SV Raigering (2,16).Fairness werde heute immer öfter mit Füßen getreten, betonte Bezirksspielleiter Thomas Graml mit Hinweis auf die Auswüchse im Profifußball. Es gehe aber auch anders, wie die Gewinner des Fairness-Pokals gezeigt hätten. "Sie achten den Gegner als Partner und nicht als Feind", versicherte der Spielleiter den Siegern. Und es sei eine Selbstverständlichkeit, "dass in euren Reihen Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz haben".Dass Fairness und Erfolg Hand in Hand gingen, davon zeigte sich Birgit Reichardt überzeugt. Die Produktmanagerin der Kulmbacher Brauerei organisierte zum zwölften Mal die Verleihung in der Oberpfalz und in den drei fränkischen Regierungsbezirken.