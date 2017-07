Sport Oberviechtach

13.07.2017

"Super habt ihr gespielt, egal ob Sieg oder nicht!", lautete das Resümee von Turnierleiter Michael Teplitzky, als es zur Siegerehrung von "Handball rockt Schule" ging. Hinter dem dynamischen Titel verbirgt sich ein Handballturnier von zehn Grundschulklassen aus dem Einzugsgebiet des Ortenburg-Gymnasiums.Und tatsächlich waren die Viertklässler mit einer solchen Begeisterung bei der Sache, dass manchmal die Dreifachsporthalle bebte. Das OGO als Stützpunktschule Handball organisierte dieses Turnier in einer Neuauflage vom Februar, damals mit den dritten Klassen, zusammen mit dem Handballverein Oberviechtach und der Doktor-Eisenbarth-Grundschule. Das Besondere bei der Vorbereitung der 178 jungen Sportler war die Betreuung durch Übungsleiter des Handballvereins unter dem Vorsitzenden Michael Lang. Auch beim Turnier selbst wurden die einzelnen Teams von ihren bereits bekannten Betreuern unter die Fittiche genommen. Unterstützung leisteten auch die Oberstufenschüler des Sport-Additums der Q 11.Den ganzen Vormittag über wurde auf drei Spielfeldern um die Pokale gerungen, nachdem Studiendirektor Albert Vetter das Turnier eröffnet hatte. Neben den Leitern der Grundschulen, den Lehrern der Nachwuchshandballer und Eltern feuerte auch die Schirmherrin des Turniers, Winklarns Bürgermeisterin Sonja Meier, zusammen mit Bürgermeister Heinz Weigl und stellvertretenden Landrat Jakob Scharf die Sportler an.Den hohen Stellenwert dieser Wettkampfveranstaltung dokumentierten der Vizepräsident des Bayerischen Handballverbandes, Ernst Werner, und der Sport-Fachberater bei der Regierung der Oberpfalz, Walter Ehrhardt, mit ihrem Besuch. Gespielt wurde in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften. Innerhalb der Gruppen erfolgten die Platzierungsspiele jeder gegen jeden. In den Finalspielen traten die gleichen Ränge innerhalb der Gruppen gegeneinander an.Zum Schluss stand folgendes Ergebnis der vierten Klassen folgender Grundschulen fest: Sieger wurde die Klasse 4b der Doktor-Eisenbarth-Grundschule, gefolgt von Moosbach I und Teunz. Die weitere Platzierung: Eslarn, Niedermurach, Oberviechtach (4a), Schönsee (4b), Winklarn, Moosbach II und Schönsee (Klasse 4a). Bei der Siegerehrung ging der Wanderpokal an die Oberviechtacher Klasse 4b, dazu gab es für die drei Erstplatzierten Pokale zum behalten.Landrat Jakob Scharf würdigte in seinem Grußwort Tugenden des Mannschaftssports wie Teamgeist, Kameradschaft und Disziplin. Die Schirmherrin bedankte sich beim Organisationsteam und den Betreuern der Mannschaften, während Michael Teplitzky den Firmen Knott (Teunz), Gillitzer (Niedermurach) und Häring (Eslarn) für ihr großzügiges Trikot-Sponsoring dankte.