Sport Oberviechtach

25.01.2018

25.01.2018

59 Teilnehmer gehen beim Kreisranglistenturnier der Jugend in Oberviechtach an den Start. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr - zur Freude der Organisatoren.

Ergebnisse des Kreisranglistenturniers Schüler A: 1. Bastian Pawlak, 2. Tim Seifert (beide KF Oberviechtach), 3. Aaron Burkart (Detag Wernberg), 4. Adrian Ertl (DJK Steinberg).



Schülerinnen A: 1. Hanna Grabinger (TSV Klardorf), 2. Maria Tran (TuS Dachelhofen), 3. Lea Winkler (TSV Klardorf), 4. Sophie Wild (TSV Detag Wernberg) .



Schüler B: 1. Til Meier (TSV Detag Wernberg), 2. Tim Rester (DJK Steinberg), 3. Nils Kellermann (SF Bruck), 4.Leon Baranowski (SF Bruck).



Schülerinnen B: 1. Jasmin Steier (TuS Dachelhofen), 2. Lena Wismann (TV Wackersdorf), 3. Caroline Fricke (KF Oberviechtach), 4. Leonie Pohl (TV Wackersdorf).



Schüler C: 1. Michael Most (KF Oberviechtach), 2. Timo Wild (TSV Detag Wernberg), 3. Stefan Probst (DJK Steinberg).



Schülerinnen C: 1. Stefanie Nikitin (TuS Dachelhofen), 2. Selina Eigenseer (TuS Dachelhofen), 3. Anna Malig (KF Oberviechtach).



Jungen: 1. Johannes Schneider, 2. Michael Ostermayer, 3. Nico Troglauer (alle KF Oberviechtach), 4. Tim Stopfer (TV Wackersdorf).



Mädchen: 1. Verena Biller (TSV Detag Wernberg), 2. Vanessa Reising (KF Oberviechtach). (gab)

Kreisjugendwart Richard Rosenkranz und der Tischtennis-Abteilungsleiter der KF Oberviechtach, Henry Seifert, waren mit dem Teilnehmerfeld mehr als zufrieden. Erstmals waren wieder alle acht Konkurrenzen besetzt. Für das erste Bezirksbereichs-Ranglistenturnier am 4. Februar in Cham qualifizierten sich die ersten Vier jeder Konkurrenz mit Ausnahme der Schülerinnen und Schüler C. Die erfolgreichsten Vereine waren die KF Oberviechtach (3), der TSV Detag Wernberg (2), der TuS Dachelhofen (2) und der TSV Klardorf mit einem Titel.Die Turnierleitung lag in den Händen von Richard Rosenkranz, Henry Seifert, Vanessa Rising und weiteren Mitgliedern der KF Oberviechtach. In sechs Stunden wurden die acht Konkurrenzen ausgetragen. Die meisten Teilnehmer gingen bei den Schülern B an den Start. Ein Wermutstropfen war, dass nur 7 von 13 Vereinen des TT-Kreises mit Jugendarbeit Spieler zu diesem Turnier entsandten. Die meisten Teilnehmer stellte der Ausrichter mit 20 vor dem TSV Detag Wernberg, der DJK Steinberg und dem TV "Glück-Auf" Wackersdorf mit je neun, dem TuS Dachelhofen mit fünf und dem TSV Klardorf mit vier.Für das Bezirksbereichs-Ranglistenturnier in Cham lösten die Fahrkarte von der KF Oberviechtach sieben, vom TSV Detag Wernberg vier, vom TV "Glück-Auf" Wackersdorf drei und von der DJK Steinberg, vom TuS Dachelhofen, den SF Bruck 96 und vom TSV Klardorf jeweils zwei Teilnehmer.Beim Kreisranglistenturnier wurde auch die Konkurrenz C ausgetragen. Mit sieben Teilnehmern fand das Turnier eine gute Resonanz bei den Jüngsten. Sie konnten sich jedoch nicht für das nächsthöhere Turnier qualifizieren. Bei der Siegerehrung bedankte sich Kreisjugendwart Richard Rosenkranz für das disziplinierte und sportlich faire Verhalten bei dem sechs Stunden dauernden Turnier. Er wünschte den Qualifizierten für das Turnier viel Erfolg und viele Qualifikationsplätze für das Bezirksranglistenturnier am 11. März im Tischtennisleistungszentrum Burglengenfeld, das der TSV Klardorf ausrichten wird.