Sport Oberviechtach

30.11.2017

0 30.11.2017

Aufgrund des Auftakts der Handballweltmeisterschaft der Frauen in Deutschland an diesem Wochenende haben die meisten Teams des HV Oberviechtach eine wohlverdiente Pause. Lediglich die Herren I müssen zur ungewohnten Stunde am Freitagabend um 20 Uhr bei der zweiten Mannschaft des TSV Neutraubling antreten.

Bereits vor drei Wochen trafen sich beide Vertretungen in der Oberviechtacher Gymnasiumhalle, damals behielten die Fichtenstädter klar mit 32:12 die Oberhand. Die Südoberpfälzer belegen derzeit mit 147:222 Toren und 3:13 Punkten nur den letzten Platz in der Tabelle, doch sollten die Schützlinge von Jan Vetrovec die Neutraublinger nicht unterschätzen. Die Hausherren können auf eine Mannschaft zurückgreifen, die im Angriff über genügend spielerische Möglichkeiten verfügt und in der Abwehr durch ein kompaktes Blockspiel auftritt.Es wird also kein leichtes Unterfangen für die "Rot-Schwarzen". Beim Heimsieg in der Vorwoche gegen den ATSV Kelheim präsentierten die HV-Akteure vor allem in der zweiten Hälfte eine gute Vorstellung. Daran wollen die "Rot-Schwarzen" am Freitagabend anknüpfen. Die HV-Herren müssen um einen sicheren Spielaufbau bemüht sein, um den Neutraublingern nicht die Möglichkeit zu einfachen Toren zu geben. Um die 60 Minuten erfolgreich bestehen zu können, erwartet Vetrovec von seinen Mannen, dass sie als kompakte Einheit auftreten und die sich bietenden Torgelegenheiten verwerten.