Sport Oberviechtach

02.08.2017

Diese Veranstaltung hat richtig Tradition. Zum 33. Mal lud der HV Oberviechtach zu seinem Handballfest. 60 Teams kamen. Tradition hat auch noch etwas anderes.

Die Handballer sind harte Hallenböden gewohnt, da tut es doch mal richtig gut, wenn man bei der Landung nach einem Wurf in sattem Grün landet. Das Handballfest des HV Oberviechtach wird traditionell auf dem Rasenplatz ausgetragen. Am Wochenende waren wieder 60 Teams am Start.Bei den Damen zogen aus dem 24 Mannschaften starken Teilnehmerfeld der Vorjahressieger HG Amberg, der TV Oberflockenbach, die SG Regensburg und der FC Neunburg vorm Wald in die Vorschlussrunde ein. Im ersten Halbfinale zeigten die Mannschaften aus Amberg und Oberflockenbach schöne Spielzüge mit sicheren Torabschlüssen. Nach dem Ablauf der 20 Minuten konnten die "Flockis" den Halbfinaleinzug bejubeln. Intensiv und fair wurde auch im zweiten Semifinale gekämpft, was die SG Regensburg in einem rein Oberpfälzer Vergleich für sich entscheiden konnte. Im Spiel um Platz 3 behielten die Ambergerinnen die Oberhand. Das Endspiel der Damen gewannen die Regensburgerinnen trotz zwischenzeitlichem Rückstand mit 16:14 und sicherten sich den Wanderpokal. Die Damen aus Oberviechtach belegten am Ende Platz 19. Sehr achtbar zog sich die weibliche A-Jugend des HV aus der Affäre, die kurzfristig das Feld komplettierte und auf Platz 22 kam.Endstand Damen: 1. SG Regensburg I, 2. TV Oberflockenbach, 3. HG Amberg, 4. FC Neunburg vorm Wald, 5. HV Chemnitz, 6. "Jemand anders", 7. "Löschzwerge", 8. SG Erlangen/Baiersdorf, 9. "Paffis", 10. "Erdbeerlimers", 11. HSG Nabburg/Schwarzenfeld, 12. Allacher Badgirls, 13. HG Städtedreieck/Schwandorf, 14. SG Mintraching/Neutraubling, 15. ESV Rosenheim, 16. HV Ruhland Schwarzheide, 17. TSV Trostberg, 18. SG "Latinas", 19. HV Oberviechtach, 20. HG "Haudanem", 21. SG Regensburg II, 22. HV Oberviechtach weibl. A-Jugend, 23. "Wadenkrampf", 24. HF Scheyern.36 Mannschaften kämpften um den Wanderpokal bei den Herren. Da die HSG Naabtal heuer nicht am Start war, musste ein neuer Titelträger gesucht und gefunden werden. Nach der Vor- und Zwischenrunde qualifizierten sich der HC "Fügro", der TV Oberflockenbach I, das "Nachwuchsteam der Helden" und der SV Koweg Görlitz für die Runde der letzten Vier. Während sich "Fügro" im ersten Halbfinale erst in den Schlusssekunden gegen Görlitz durchsetzen konnte, musste im Duell zwischen dem "Nachwuchsteam der Helden" und dem TV Oberflockenbach I das Siebenmeterwerfen entscheiden. Hier hatte das "Nachwuchsteam der Helden" das glücklichere Ende für sich. Im Spiel um Platz 3 konnten sich die Oberflockenbacher knapp gegen Görlitz durchsetzen. Im Finale zwischen dem HC "Fügro" und dem "Nachwuchsteam der Helden" lag Letzteres zur Pause 10:7 vorne und holte sich auch am Ende mit 17:12 zum dritten Mal den Wanderpokal.Gute Mittelfeldplätze belegten die beiden Oberviechtacher Herrenteams mit Platz 17 und 19 in der Endabrechnung, wobei man in der Zwischenrunde aufeinandertraf. Hier hatte "die Erste" knapp die Oberhand behalten. Eine Bereicherung für das Turnier waren auch die Fußballer des FC-OVI-Teunz, die sich als "FC I Bims" teuer verkauften und unter anderem gegen den späteren Zweiten "Fügro" nur mit einem Tor Unterschied verloren.Endstand Herren: 1. "Nachwuchsteam der Helden", 2. HC "Fügro", 3. TV Oberflockenbach I, 4. SV Koweg Görlitz, 5. TV Oberflockenbach II, 6. SSG Metten, 7. TSV Allach 09, 8. MTV Soltau, 9. SV 04 Oberlosa, 10. "Die Helden", 11. Grasshoppers Gilching, 12. SC Freising, 13. "Fanta 4 + Freunde", 14. "Die Geisteskranken", 15. FC Neunburg vorm Wald, 16. "Mettboys", 17. HV Oberviechtach I, 18. "Hummelstädter", 19. HV Oberviechtach II, 20. HC Deggendorf, 21. SG Regensburg, 22. HV Ruhland Schwarzheide, 23. HSG Nabburg/Schwarzenfeld, 24. HSV Dresden, 25. "Wildcats & Old Cracks", 26. TSV Trostberg, 27. "SG Lation", 28. "Die kleinen Sexstrolche", 29. SV Obertraubling, 30. HG Hut Ahorn, 31. "Noch keiner", 32. HF Scheyern, 33. SG Erlangen/Baiersdorf, 34. TSV Gaimersheim, 35. "FC I Bims" und 36. Team "Pfeffis".