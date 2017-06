Sport Oberviechtach

21.06.2017

0 21.06.2017

hat einen guten Ruf zu verteidigen. Bei der 32. Sportlerehrung gab es dann auch so viele Urkunden wie noch nie. Es war aber nicht nur die Rekordzahl der Geehrten, auch die Qualität der Leistungen war herausragend. Eine Sportart dominierte.

Titel "Bayerischer Meister"

Der größte Erfolg

(frd) "Die Leistungen waren einfach spitze", freute sich Bürgermeister Heinz Weigl bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung in der Aula der Mittelschule. Der besondere Gruß galt Karl-Heinz Stoppa als Vorsitzenden des Kuratoriums zur Förderung des Spitzen- und Breitensports in Oberviechtach und seiner Geschäftsführerin Hildegard Duschner. Anwesend waren viele Abteilungs- und Vereinsvorstände, Trainer, Betreuer und Sportlehrer sowie Albert Zinkl als Leiter der Sektion Oberviechtach im Landkreissportverband. Der Bürgermeister dankte allen, dass sie die Eisenbarthstadt so gut vertreten haben. Denn auch das Sportjahr 2016/2017 sei wieder sehr erfolgreich verlaufen, wobei mit knapp 160 zu Ehrenden ein Höchststand erreicht worden ist.Weigl dankte den Aktiven, Trainern, Sponsoren und der regionalen Wirtschaft und betonte, dass auch gute Trainingsbedingungen eine Grundlage für den Erfolg seien. Das "Mammutprogramm" der Ehrung begann mit der Sportart Handball, in der die Oberviechtacher besonders erfolgreich waren. Drei Mannschaften des Ortenburg-Gymnasiums konnten mit Superleistungen beim Schulsportwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" auf sich aufmerksam machen. Die Mädchen der Altersstufe IV belegten bei der Bayerischen Meisterschaft den zweiten Platz. Die Mädchen der Jahrgänge 2002/2003 wurden Bayerischer Meister und schafften bei der Deutschen Meisterschaft einen 13. Platz.Die Jungen III/1 der Jahrgänge 2002/2003 wurden Oberpfalzmeister und erreichten den vierten Platz bei der Nordbayerischen Meisterschaft (Trainer sind die Lehrkräfte Theresa Schmid und Michael Teplitzky). Auch die Mädchenmannschaft der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule wartete wiederum mit einem großartigen Erfolg auf. Die Mädchen der Altersklasse III/2 sind beim Bodensee-Schulcup dritter Bayerischer Meister und zweiter Nordbayerischer Meister geworden (Trainer Jürgen Dietl). Den Fußballern des SV Pullenried ist es gelungen, wieder in die Kreisklasse aufzusteigen. Mit nur drei Niederlagen in 26 Spielen ist das angestrebte Ziel souverän erreicht worden (Trainer Josef Klier). Die Moarschaft I der TSV-Stockschützen steigt als dritte Moarschaft der A-Klasse in die Kreisliga auf und die Moarschaft II als Erster der B-Klasse in die A-Klasse. Die Schülermannschaft "B" des Kolping-Tischtennisvereins holte sich ersten Platz auf Kreis- und Oberpfalzebene sowie den zweiten Platz bei den Nordbayerischen Mannschaftsmeisterschaften und den dritten Platz auf Landesebene. Die Herrenmannschaft ist Kreispokalsieger und Oberpfalzpokalsieger geworden. Vanessa Reising wurde Oberpfalzmeisterin und Jana Weihel belegte den ersten Platz beim Oberpfalzranglistenturnier. Christoph Schneider holte sich die Oberpfalzmeisterschaft und Michael Eckl belegte hier bei den Herren "B" den ersten Platz.Beim Karateverein Genbukan stand Anna Schönberger auf dem Treppchen: 1. Platz bei Kata und 2. Platz Kumite bei den Bayerischen Meisterschaften, 1. Platz Kata und 2. Platz Kumite bei der Süddeutschen Meisterschaft. Vier weitere Karatesportler waren bei den Internationalen Meisterschaft in Nürnberg, dem Ippon Cup, sehr erfolgreich: Auf Platz eins bei Kumite Simon Kaiser und Anton Dortmann sowie Platz drei für Johanna Elsner. Anna Grundler belegte einen dritten Platz im Kata und zweiten Platz im Kumite. Christina Schopper vom Pferdesportverein Oberviechtach holte sich im Junioren-Vierkampf den Sieg der Verbandsmeisterschaft Niederbayern/Oberpfalz. Darüber hinaus hat sie an der Bayerischen Meisterschaft teilgenommen und wurde in den Regional-Kader berufen.Die weibliche D-Jugend des Handballvereins Oberviechtach, trainiert von Doreen und Alexander Landgraf sowie Armin Ismail, wurde mit 20:0 Punkten überragender Meister in der Bezirksklasse, Staffel Nord-Ost. Deshalb durften die Mädchen die Bezirksliga überspringen und in der Hauptrunde in der Bezirksoberliga, der höchsten Liga Ostbayerns, starten. Hier schaffte das Team einen zweiten Platz. Die männliche D-Jugend des Handballvereins, trainiert von Michael Teplitzky und Andreas Hödl, wurde mit 24:0 Punkten überragender Meister in der Bezirksklasse, Staffel Nord-Ost. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga, Staffel Ost wurde man hier auf Anhieb Meister.Die männliche B-Jugend um das Trainerteam Armin Fütterer, Thomas Völkl und Michael Fleischer holte sich die Meisterschaft in der Bezirksoberliga Nord-Ost. Beim Turnier "Bayerischer Meister der Bezirksoberliga" gab es einen zweiten Platz. Die weibliche B-Jugend (Trainer Martin Streit) schaffte eine Start-Ziel-Meisterschaft in der Bezirksoberliga Nord-Ost (höchste ostbayerische Spielklasse) und belegte bei der Bayerischen Bezirksoberliga-Meisterschaft einen zweiten Platz. Diese bayerische Vizemeisterschaft ist einer der größten Erfolge in der jüngeren Vereinsgeschichte.