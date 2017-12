Spannende Spiele um die Vereinsmeisterschaft beim Kolping-Tischtennisverein

Sport Oberviechtach

20 Kinder und Jugendliche kämpften bei den Vereinsmeisterschaften des Kolping- Tischtennisvereins Oberviechtach um den Sieg. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Henry Seifert spielten die Teilnehmer aufgeteilt in ihren Altersklassen im Turniermodus "Jeder gegen Jeden". Nach spannenden Spielen sicherte sich Nico Troglauer den Titel in der Jugend vor Johannes Schneider, Michael Ostermayer und Christoph Schneider. Bei den Mädchen gewann Vanessa Reising. Bei den Schülern "A" sicherte sich Tim Seifert den Titel vor Tim Malig und Jan Hötzel. Bianca Haller wurde Vereinsmeisterin bei den Schülerinnen "A". Bei den Schülern "B" gewann Bastian Pawlak vor Noah Riedel und Anton Schnell. In einem spannenden Finalspiel setzte sich bei den Schülerinnen "B" Caroline Fricke gegen Lorelai Sempf durch. Den dritten Platz erspielte sich Diana Dekin. Den Titel bei den Schülern "C" erspielte sich Michael Most vor Timo Most und Simon Fronhofer. Bei den Schülerinnen "C" gewann Anna Malig vor Maria Ott. Den dritten Platz teilten sich Lilly Pawlak und Antonia Riedel. Bild: ttv