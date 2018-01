Sport Oberviechtach

01.01.2018

18

0 01.01.201818

Gleich mehrere Auszeichnungen gab es kürzlich beim Sportverein Pullenried bei der Jahresabschlussfeier im Sportheim. Mehrere Spieler, die im Laufe des Jahres mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben, wurden mit Urkunden geehrt. Dominik Grötsch wurde Torschützenkönig der ersten Mannschaft, während Matthias Zimmermann hier die meisten Einsätze hatte. In der zweiten Mannschaft traf Andreas Vogl am häufigsten ins Netz, Dominik Rupp und Marco Pressl standen am häufigsten auf dem Platz.

Gleich mehrere Auszeichnungen erhielt Siegfried Plößl. Bemerkenswert: Im Alter von 76 Jahren pfeift er rund 60 Spiele pro Jahr und hat aktuell rund 1700 Spiele geleitet. Für diese herausragende Leistung wurde er von der Schiedsrichtergruppe Schwandorf im Februar zum Schiedsrichter des Jahres gekürt. Aber auch der Deutsche Fußballbund würdigte dieses großartige Engagement mit einer Ehrung in der Kategorie "Schiedsrichter Ü 50" .Die Verantwortlichen des SV Pullenried wünschten Plößl weiterhin viel Fitness, so dass er die Anzahl von 2000 absolvierten Spielen bei guter Gesundheit erreichen kann.