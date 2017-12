Sport Oberviechtach

12.12.2017

Ein Sieg und zwei Niederlagen sind das Gesamtergebnis der weiblichen A-, B- und C- Jugendmannschaften des Handballvereins Oberviechtach 2002 vom letzten Wochenende. Während die weibliche C- Jugend ihr Heimspiel mit 19:13 gegen den HC Sulzbach-Rosenberg siegreich gestalten konnte, verloren die weibliche A- und B-Jugend jeweils gegen die TSG Estenfeld mit 22:18 und 23:16.

Bei ihrem vorletzten Spiel vor der Winterpause spielte die A-Jugend weiblich gegen die TSG Estenfeld. Am Anfang begann es sehr ausgeglichen, dann aber erzielten die Oberviechtacherinnen nur noch ein Tor in den letzten zwölf Minuten. Es traten auch einige technische Fehler auf, wie zum Beispiel, Latte oder Pfosten getroffen. Estenfeld drehte mit sieben Toren in Folge das Spiel. Am Ende stand es 18:22 aus Oberviechtacher Sicht. Hier wäre mehr möglich gewesen. Das Jahresabschlussspiel findet am 16. Dezember um 15.30 Uhr beim ESV 27 Regensburg statt. Spielerinnen HV: Carolin Dobmeier (Tor); Theresa Lintl; Magdalena Streit (7Tore); Yvonne Eckl; Julia Landgraf (3); Marie Streit (1); Carina Hauser; Laura Pflug (1); Franziska Uschold; Jessica Pflug (1); Lisa Reitinger; Sophie Last (2) und Marie Zimmet (3).Ebenfalls gegen die TSG Estenfeld verlor am vergangenen Wochenende die weibliche B-Jugend des HV Oberviechtach. Das letzte Spiel 2017 ist am kommenden Samstag, 16. Dezember, um 12.25 Uhr in Altenerding.