Oberviechtach

18.09.2017

18.09.2017

Wer Geburtstag hat, dem wird meisten etwas geschenkt oder er erfüllt sich selbst einen großen Wunsch. Bei den "Oberpfälzer Blechaposteln" war am Samstag beides der Fall.

Dank und Abschied

Beifall für Alphorn-Solo

Oberviechtach/Schneeberg. Zum 15-jährigen Gründungsjubiläum erfüllte sich der Klangkörper mit der Formation "Berthold Schick und seine Allgäu 6" einen großen Wunsch. "Diese machen nicht nur Blasmusik in Perfektion, sondern spielen genau das, was auch uns und unserem Publikum gefällt", sagte der musikalische Leiter der "Oberpfälzer Blechapostel", Sebastian Kunschir, zu Beginn des Abends und betonte: "Deshalb haben wir sie uns und unseren Gästen zu unserer heutigen Geburtstagsfeier gegönnt."Doch bevor das Geburtstagsgeschenk auf die Bühne kam, wollte die Jubiläumskapelle bei der "Stodlparty" zum 15. Geburtstag gut eine Stunde lang noch eine Kostprobe ihres Könnens geben. Von der ersten Minute an sprühten sie vor Spielfreude und kamen vor allen Dingen in ihren Solostücken dem "Jubiläumsgeschenk" sehr nahe. Mit seinem trockenen Humor sorgte der Moderator, Trompeter Stefan Pronold, im ersten Teil des Abends für eine "klare Ansage und für Heiterkeit". Er stellte die Musiker vor, die vor 15 Jahren beim "Kinifest" in Lind ihren ersten Auftritt als "Oberpfälzer Blechapostel" hatten.Nicht nur den Gartenbauvereinen machte die Kapelle mit der "Gartenpolka" - mit einem Trompetensolo von Stefan Pronold und Thomas Kunschir - eine besondere Freude. Auch in vielen anderen Stücken war zu spüren, dass die "Musikanten mit Herz" pure Freude an der Blasmusik haben, wofür sie immer wieder viel Beifall vom Publikum ernteten. Auch viele Blasmusiker aus der Region waren unter den Zuhörern.Besondere "Leckerbissen" ihrer Geschenke an das musikbegeisterte Publikum waren die Solis der Klarinettisten, ein beeindruckendes Schlagzeugsolo und die ans Herz gehenden Posaunenstücke. Es wäre unfair, einige der Musiker besonders herauszustellen, denn sie gaben alle in diesen 75 Minuten ihr Bestes, was sehr viel war.Stefan Pronold dankte dem treuen Publikum und den Musikanten. Ein besonderer Dank galt Sebastian Kunschir für die musikalische Leitung in "diesen ersten 15 Jahren". Pronold bedauerte, dass er mit Markus Held einen der besten Musiker aus den Reihen der "Blechapostel" verabschieden musste. Dieser übernimmt künftig die Leitung der Neunburger Blaskapelle, wobei er aber aus "Aushilfsspieler" immer willkommen sein werde.Die Jubiläumskapelle verabschiedete sich standesgemäß mit dem "Florentiner Marsch" und als Zugabe mit einem "Bis bald auf Wiedersehen". Daraufhin mischten sie sich unters Publikum und hörten sich mit großer Freude ihr Geburtstaggeschenk "Berthold Schick und seine Allgäu 6" an. Diese legten gleich einen schwungvollen Auftakt hin und zeigten in Solis die hohe Schule perfekter Blasmusik. In etlichen Beiträgen war die "Ernst-Mosch-Prägung" herauszuhören. Schließlich spielte Schick viele Jahre bei den "Egerländer Musikanten".Einer der absoluten Höhepunkte waren die "Alphorn-Träumereien", bei denen sich Berthold Schick auch als Meister auf dem Alphorn erwies, was Beifallstürme beim Publikum hervorrief. Kapellmeister Schick hat für seine Tochter die "Isabell-Polka" geschrieben, die er in Schneeberg mit "seinen 6" als eines seiner Lieblingsstücke hören ließ. Es fehlten auch nicht deftige Witze und weitere Stücke wie die Polka "kleines Grammophon" oder "Böhmische Katholiken".