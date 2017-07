Vermischtes Oberviechtach

Der ökumenische Gesprächskreis Treff hatte im Zug des Reformations-Gedächtnisjahres zu dem Thema "Die Lutherin Katharina von Bora" in den Gemeindesaal eingeladen. Aus verschiedenen Büchern und Schriften führte die Leiterin Hannelore Grötsch die Damen zu einer Zeitreise vor 500 Jahren zurück und brachte einige besondere Lebenspunkte dieser besonderen Frau zur Sprache.

Als Frau mit Charakter und Mut, sensibel, unsentimental, mit einem starken Willen, liebevoll, entschlossen und rechtschaffen, so wurde sie in Schriften verewigt. Als lebhafte Gesprächspartnerin zögerte sie nicht, Luther zurechtzuweisen. Auch konnte sie sowohl widerspenstig sein als auch resolut eingreifen. Als Luther sich einmal drei Tage ohne Essen und Trinken in seinem Studierzimmer eingeschlossen hatte, ließ sie die Tür aufbrechen.Im Jahr 1499 wurde Katharina von Bora als Tochter eines wenig begüterten Adligen auf dem Gut Lippendorf südlich von Leipzig geboren. Als sie sechs Jahre alt war, starb ihre Mutter. Mit zehn kam sie in das Zisterzienserinnenkloster Nimbschen bei Grimma, wo sie 1515 als Nonne eingesegnet wurde und dann in den frühen zwanziger Jahren mit den Schriften Martin Luthers in Kontakt kam. Von deren Botschaft getroffen, suchte sie mit anderen Schwestern zusammen Rat bei dem Reformator. Er selbst organisierte dann für Ostern 1523 die Flucht aus dem Kloster mit Hilfe eines Kaufmanns. Dieser schmuggelte sie mit acht weiteren Nonnen auf einem mit Fässern, Tonnen und Kisten beladenen Planwagen heraus. Auf dieser Flucht stand die Todesstrafe für die Nonnen und deren Befreier. Auch konnten die Zisterzienserinnen nie mehr ins Kloster zurückkehren. Im Alter von 42 Jahren heiratete Luther die 16 Jahre jüngere Katharina von Bora. Das Schwarze Kloster in Wittenberg wurde dem jungen Paar zur Bewirtschaftung vom damaligen Kurfürsten gestellt und in erster Linie bestand die Aufgabe der jungen Frau darin, Finanzen, Haushalt, Landwirtschaft, ein Wohnheim und ein Hospital zu organisieren und zu überwachen.Noch zu Luthers Lebzeiten traf sie Vorsorge für die Zeit nach seinem Tod. Nach Luthers Tod 1546 bekam sie wegen des Erbes Schwierigkeiten. Bei ihrem zähen Kampf unterstützte sie der Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige. Im November 1546 sowie im April 1547 floh Katharina wegen des Krieges aus Wittenberg auf das Gut Zülsendorf, ihre ehemalige Heimat. Als sie zurückkehrte, fand sie vieles zerstört und geplündert. Sie erlebte mit ihren vier Kindern (zwei waren schon gestorben) schwere Jahre der Sorge um das tägliche Brot und um deren Erziehung und Ausbildung. 1552 floh sie mit ihnen vor der Pest nach Torgau. Als unterwegs die Pferde scheuten und der Wagen umzukippen drohte, sprang sie heraus, fiel hart zu Boden und stürzte in den Graben, der voll Wasser war. Sie kam krank und elend in Torgau an, erholte sich nicht wieder und starb nach drei Monaten am 20. Dezember des Jahres 1552.