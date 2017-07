Vermischtes Oberviechtach

17.07.2017

Wie wertvoll die Arbeit der Jugendbeauftragten in den Ortsfeuerwehren ist, konnte am Samstag erneut in Nunzenried festgestellt werden. Wieder haben 32 Jugendliche bewiesen, dass sie für ihre Wehr "Feuer und Flamme" sind. Deshalb haben sie auch die entsprechenden Prüfungen abgelegt.

Gut ausgebildet

Für Mitbürger

Oberviechtach/Winklarn. Dank einer sehr guten Vorbereitung durch ihre Jugendwarte und Kommandanten haben am Samstagnachmittag 32 Feuerwehranwärter aus Langau, Muschenried, Nunzenried, Schneeberg, Wildeppenried und Winklarn aus dem KBM- Bereich von Kreisbrandmeister Marek Englmann (KBM- Bereich III-1) die Feuerwehrabzeichen "Jugendflamme I und II erfolgreich abgelegt.Jugendwartsprecher Thomas Biegerl als auch Kreisjugendwart Christian Spörl bescheinigten bei der Abschlussbesprechung einen guten Ausbildungsstand und händigten ihnen die Abzeichen, verbunden mit einem Glückwunsch. Doch bevor es soweit war mussten die Feuerwehranwärter für die "Jugendflamme I ihr Wissen und Können über das Feuerwehrwesen unter Beweis stellen, einen Notruf absetzen können und praktische Übungen absolvieren. Wie etwa Knotenkunde, Handhabung der Feuerwehrschläuche, der Verteiler, der Strahlrohre, Anordnung des Gerätes in den Löschfahrzeugen oder Öffnen eines Unterflurhydranten.Sie zeigten, dass sie das "Grundhandwerkszeug" eines Aktiven schon beherrschen. Für die Jugendflamme II mussten die Feuerwehranwärter bereits ein Jahr im Besitz der "Jugendflamme I sein und natürlich noch höheren Anforderungen gerecht werden. Ihnen ist ein noch größeres Feuerwehrfachwissen, eine detaillierte Fahrzeug- und Gerätekunde und auch Fertigkeiten wie Schlauchkuppeln oder Setzen eines Standrohres abverlangt worden.Doch auch sie erfüllte alle ihnen gestellten Aufgaben und so konnte nach der Abzeichenvergabe vor dem Nunzenrieder Feuerwehrgerätehaus nicht nur das erfolgreiche Ablegen der Jugendflamme I und II gefeiert werden.Sondern auch, dass die Jugendlichen zu ihren Feuerwehren stehen und sich schon in jungen Jahren für das Wohl ihrer Mitbürger einsetzen und bereit sind, ihnen im Notfall zu helfen.