20.07.2017

Sie haben ihr Leben im Griff, jetzt müssen die 49 Absolventen der Oberviechtacher Berufsfachschulen nur noch zupacken. Von ihren glänzenden Aussichten ist die Schulleitung überzeugt. Trotzdem gab es noch jede Menge Tipps für die Karriere.

Ernährung und Versorgung. Kinderpflege und Sozialpflege sind die drei Ausbildungsbereiche, die an den Staatlichen Berufsfachschulen angeboten werden. Zwei bis drei Jahre dauert diese Ausbildung, mit der die jungen Menschen nun laut Ralf Bormann bereits mit einem Bein im Berufsleben stehen. Der Leiter des Beruflichen Schulzentrums "Oskar von Miller" in Schwandorf machte bei der Verabschiedung deutlich, dass den Absolventen alle Wege offen stehen: im Beruf, über die Weiterbildung oder auch die Berufsoberschule.Dazu seien aber auch viele kleine Schritte erforderlich, meinte Bormann und forderte die Absolventen zu kritischem Denken auf. In einer Zeit, in der man Kenntnisse per "Maus-Klick" erwerben könne, sei Mut gefragt, sich auch des eigenen Verstandes zu bedienen. Statt auf die Wetter-App zu schauen, sei es manchmal sinnvoller, einen Blick aus dem Fenster zu werfen.Dass neben Noten auch Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Loyalität und Flexibilität zählen, machte stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl deutlich. "Diese Tugenden und Kompetenzen müssen ständig individuell trainiert werden und sind auch der Kitt für das Miteinander unserer Gesellschaft im ganzen Leben", stellte er klar."Mit dieser Ausbildung können Sie überall bestehen", zeigte sich Bürgermeister Heinz Weigl überzeugt, den Absolventen müsse deshalb nicht bange sein. Er hoffe aber, dass auch einige in der Schulstadt Oberviechtach bleiben. Den bundesweit anerkannten Abschluss der Absolventen rückte auch Mathilde Schießlbauer, Bildungsberaterin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ins Blickfeld. Die heutige Gesellschaft sei immer mehr auf Dienstleistung angewiesen, merkte sie an und forderte die Absolventen auf, ihre Träume zu leben. Martina Eckhardt vom Elternbeirat hatte da auch noch einen Ratschlag: "Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe", zitierte sie eine alte Weisheit, "wer etwas erreichen will, sucht Wege".Der Leiter der Oberviechtacher Berufsfachschulen, Marko Renner, durfte den 49 Absolventen schließlich ihre Zeugnisse und Urkunden übergeben. Als erste waren die Schulbesten an der Reihe, die heuer aus dem Bereich Ernährung und Versorgung kommen: Lena Milling (Note 1,28; zweijährige Ausbildung) und Miriam Schmid (Note 1,46; dreijährige Ausbildung). Mit einer Note von 1,53 war Rosemarie Keilhammer Klassenbeste in Kinderpflege, Annika Kilian hatte mit 2,11 in Sozialpflege die Nase vorn.Besonders stolz war der Schulleiter dabei auch auf die "Erfolgsquote von 100 Prozent" in der Oberviechtacher Bildungseinrichtung. 34 Absolventen, also "immerhin fast 70 Prozent" hätten den Mittleren Schulabschluss erreicht. Für die Zukunft hielt auch er noch eine Weisheit parat. "Wenn dir mal wieder Steine in den Weg gelegt werden: draufstellen, Balance halten, Aussicht genießen, lächeln und weitergehen."Ein Lächeln zauberte dann auch gleich die zehnte Klasse für Kinderpflege auf die Gesichter der Zuhörer, und zwar mit der Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauß, bearbeitet für "aerodynamisches Luftpumpen-Orchester mit Solo-Klappe". Bei dem publikumswirksamen Auftritt hatten sich gleich alle an den Rat von Schülersprecherin Tanja Lottner gehalten. "Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich."

"Ich wusste gar nicht, dass die Integration so weit geht", gestand Ralf Bormann, Leiter des Beruflichen Schulzentrums "Oskar von Miller" Schwandorf, als er bei der Verabschiedung von Absolventen in Oberviechtach mit einer Tanzvorführung konfrontiert war. Eine Berufsintegrationsklasse hatte dort zunächst ganz zahm mit einem "Ententanz" begonnen. Der tosende Applaus bei der Einlage mit dem Titel "BIK-Party" galt aber vor allem den tapferen Versuchen im Schuhplattln.