Vermischtes Oberviechtach

26.09.2017

9

0 26.09.2017

Während es bei der Apfelernte heuer nicht so gut ausschaut, trägt dieser kleine Baum seine Früchte so üppig und dicht wie Beeren an den Ästen. Vor fünf Jahren hat Sebastian (14) das Apfelbäumchen von seiner Tante zur Kommunion geschenkt bekommen. Nun freut er sich jedes Jahr über die Ernte der süßen, hellrosa Früchte (Genussreife im September). Die Sortenbezeichnung ist leider nicht mehr bekannt. Bild: Portner