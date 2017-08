Vermischtes Oberviechtach

21.08.2017

In den Milchviehbetrieben wird zwar mit Melkmaschine oder Computer gemolken, doch ein Landwirt muss es auch beherrschen, die Milch mit den Händen aus dem Euter der Kuh zu bekommen. Bei einem Wettbewerb suchte die Junge Union den Melkmeister der Region.

Oberviechtach/Pirkhof. Da auch das Melken gelernt sein will, stellt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ALEF) in Schwandorf/Nabburg den Lernwilligen ein künstliches Euter zur Verfügung. Dieses wird für Übungszwecke mit Wasser gefüllt. Da Stadträtin Barbara Ruhland am ALEF in Nabburg arbeitet, hat sie sich das "Kunst-Euter" ausgeliehen und es am Samstag der Jungen Union des CSU-Ortsverbandes Oberviechtach für einen Melkwettbewerb zur Verfügung gestellt. Hier konnten sich alle Interessierten versuchen, so dass sich immerhin 25 Teilnehmer beim Anwesen Ruhland in Pirkhof daran versuchten.JU-Vorsitzender Philipp Troppmann nahm die Begrüßung vor und erklärte die Spielregeln: Innerhalb einer Minute musste möglichst viel Wasser aus dem Euter gemolken werden. Hier hatten die Senioren klar die Nase vorn: Mit Hans Niebauer, der immerhin 950 Milliliter vor Viktor Gitter (700 Milliliter) ins Gefäß brachte, holten sich zwei "Melkprofis" den Sieg. Beide haben in jungen Jahren in den elterlichen Betrieben das Melken von Hand praktiziert, und was man einmal gelernt hat, verlernt man auch nicht mehr.Als "Amateur-Melkmeister" darf sich Alexander Ried fühlen (500 Milligramm). Als Preise gab es Gutscheine für den derzeit im Oberviechtacher Kino laufenden Film "Grießnockerl-Affäre" sowie Kostproben landwirtschaftlicher Produkte.