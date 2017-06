Vermischtes Oberviechtach

20.06.2017

2

0 20.06.2017

Die Informationsveranstaltung der CSU/CWG/Aktive-Fraktion zum Thema Breitbandausbau Amplus lockte viele Interessierte aus den Ortschaften Pirkhof, Lind und Schönthan in den Gasthof "Zur Taverne".

CWG-Vorsitzende Barbara Ruhland betonte, dass man sich in der entscheidenden Phase des Internetausbaus in den Ortschaften befinde. Ein leistungsfähiger Internetzugang sei für viele ein wirtschaftlicher Faktor. Wer jetzt die Weichen richtig stelle, habe klare Vorteile. Ludwig Himmelstoß, Ansprechpartner des Teisnacher Internetanbieters stellte die Breitband-Technik vor. Im Anschluss berichtete er über den aktuellen Stand zum Ausbau im Stadtgebiet Oberviechtachs. Die Erdarbeiten seien demnach abgeschlossen. Die ersten Einwohner können bereits ins Netz von Amplus surfen. Garantiert sind mindestens 30 Megabit pro Sekunde. "Schritt für Schritt wird das ganze Stadtgebiet das schnelle Internet nutzen können", so Himmelstoß.Sorgen bereite derzeit der Breitbandausbau in den Ortschaften Pirkhof, Lind und Schönthan. Bereits seit Monaten würden Verhandlungen mit der Telekom über mögliche Leitungsübernahmen geführt, bisher erfolglos. Es bleibe nun zu hoffen, dass in nächster Zeit eine Einigung der Verhandlungspartner erfolgt. Detailliert stellte Himmelstoß auch die Angebote der Amplus AG vor. Die offene Fragerunde und eine persönliche Beratung durch Ludwig Himmelstoß und Helmut Stingl nutzten einige gern. Mehr Transparenz seitens der Stadt hätte den einen oder anderen Unmut in der Bevölkerung im Vorfeld beseitigen können, so der Tenor. Unter der Amplus-Hotline 0800/8045-800 können weitere Fragen geklärt werden.