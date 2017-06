Vermischtes Oberviechtach

06.06.2017

Zerbombte Städte, Flüchtlingsströme, Kriegsversehrte, orientierungslose Kriegsheimkehrer und obdachlose Jugendliche kennzeichneten die Zeit, als die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland wieder aufgebaut wurde. In diese Zeit fiel die Gründung des Oberviechtacher Ortsverbandes.

Nähstube und Plätzchen

Für Jugend und Senioren

Eigentlich wurde die Arbeiterwohlfahrt 1919 gegründet, dann aber 1933, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, verboten. Die schlimmste Not zu bekämpfen war das erklärte Ziel. Vor 70 Jahren, am 17. Mai 1947, kam es denn zur Gründung des Ortsverbandes mit Gründungsmitglied Siegfried Prause (2006 verstorben). Die Jubiläumsfeier (wir berichteten) bot nun Gelegenheit, auf diese Anfänge zurückzublicken. In diesen extremen Notzeiten bedeutete helfen das In-Kauf-Nehmen eigener Einschränkungen und Entbehrungen.Im Jahr 1950 wurde das Erholungsheim Obermurach für die Heimkehrer-Erholungsfürsorge eröffnet. Care-Pakete wurden verteilt, Flüchtlinge und kinderreiche Familien erhielten Hilfeleistungen. Anfang der 50er Jahre wurde im Gasthof Gillitzer eine Nähstube eingerichtet, die man heute als Ausbildungsförderwerk bezeichnen könnte. Bei den Weihnachtsfeiern wurden, wie heute noch, selbst gebackene Plätzchen verteilt. Faschingskränzchen und Ausflüge gehörten zunehmend zum geselligen Teil der Vereinsarbeit.Schwerpunkt wurde die Ausrichtung von Landessammlungen. Im Jahr 1972, als Käthe Walter der Verein kommissarisch führte, schloss sich der Ortsverband dem Kreisverband Neunburg unter Führung von Gustl Gerber an, der später zum KV Schwandorf-Nord wurde. 1976 kam es zum zweiten Frühling der AWO mit nunmehr 43 Mitgliedern, der Ortsverband lebte wieder auf.Bei der Jahreshauptversammlung 1978 ging Wilfried Neuber als Vorsitzender hervor und führt nun dieses Amt seit fast 40 Jahren. "Ich habe es nicht bereut und möchte die Zeit nicht missen", gestand Neuber beim Festvortrag. Die erste Muttertagsfeier wurde organisiert, mittlerweile sind es 40 Familienfeiern. 1980 gehörten 104 Mitglieder dem Verein an, der Aufwärtstrend hielt an.Seniorenbetreuung stand im Mittelpunkt, als weiterer Schwerpunkt kamen Jugendpartys dazu. 1991 zählte man 182 Mitglieder. Sammlungen, Hilfsaktionen für Polen, Kinderfasching, Kaffeekränzchen, Hutscha-Nachmittage und das Ostereier-Suchen waren gerne besuchte Veranstaltungen. 1994 kam es zur Gründung des AWO-Jugendwerkes mit Michael Welnhofer als Vorsitzendem, in dem die Garde "Grün-Weiß" angesiedelt ist. Stellvertretende Vorsitzende Marion Dietz gründete 1999 die AWO-Spielkiste mit Mutter-Kind-Krabbelgruppen. Bei der Jahreshauptversammlung 2013 erfolgte der Beschluss für den Bau eines Mehrgenerationenhauses.6000 Stunden Arbeitsleistung, hauptsächlich von den Familien Welnhofer und Dietz erbracht, großzügige Spenden und das eigene Guthaben ermöglichten den Bau des Hauses für das Jugendwerk, das im Herbst 2015 eingeweiht wurde.90 Kinder und Jugendliche werden im Tanzsport unterrichtet, Ballettunterricht, Yoga und Mutter-Kind-Gruppen sorgen zusammen mit dem Senioren-Café, dem Frauenstammtisch, Vorträgen und Theateraufführungen für gute Belegung des Hauses. Neubers Dank galt allen, die mitgeholfen haben, all diese Aufgaben ehrenamtlich zu erfüllen.