Asklepios-Klinik spendet 25 Betten für Ukraine

Vermischtes Oberviechtach

16.02.2018

0 16.02.2018

Sie sind noch gut in Schuss, aber schon älter und mit mechanischem Fuß- und Handbetrieb ausgestattet. Und weil die Asklepios-Klinik Oberviechtach ihr Mobiliar regelmäßig erneuert, wurden 32 moderne Krankenhausbetten angeschafft. Dank der bestehenden Kontakte mit der "Humanitären Hilfe für die Ukraine" in Schönsee werden die 25 ausgemusterten Betten einer sinnvollen Weiternutzung zugeführt: Sie gehen im April mit einem Konvoi der Hilfsorganisation nach Rivne in die Ukraine, wo sie im Zentralkrankenhaus weiter im Einsatz sind. Bei der Übergabe der Betten dankte Vorsitzender Anton Grauvogl der Klinikmanagerin Kathrin Hofstetter für die Spende, die wichtige Hilfe leistet. Denn: "Noch immer herrscht in Krankenhäusern, Sozialstationen und Kinderheimen der Ukraine ein Mangel am Notwendigsten." Mit dem Verladen waren Vorsitzender Anton Grauvogl (Dritter von rechts) und Helfer der Ukraine-Hilfe mit dem Leiter der Haustechnik, Johann Hösl (links), beschäftigt. Auch Klinikmanagerin Kathrin Hofstetter (Dritte von links) schaute vorbei. Bild: exb