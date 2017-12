Vermischtes Oberviechtach

Die Mission "enhanced Forward Presence" in Litauen setzt ein starkes Zeichen der Bündnissolidarität und zeigt, dass die Nato-Staaten hervorragend zusammenstehen und dass Multinationalität funktioniert. Dieses Fazit zieht Oberstleutnant Christoph Huber über die von der ganzen Welt beobachteten Nato-Mission.

Absolutes Neuland

Viel Anerkennung

Großes Interesse bestand im Emil-Kemmer-Haus am Vortrag des Bataillonskommandeurs, Oberstleutnant Christoph Huber, der beim "Arbeitskreis Außen-und Sicherheitspolitik" über seine Erfahrungen aus der von ihm geführten Mission in Litauen berichtete.ASP-Vorsitzender Peter Wunder konnte dazu auch MdB Karl Holmeier, Bürgermeister Heinz Weigl und viele ehemalige Soldaten begrüßen. Alleine dieser gute Besuch zeige, so Peter Wunder, wie groß das Interesse der Zivilbevölkerung an der Arbeit "unserer Soldaten" ist. Am Beginn stellte der Kommandeur des ersten multinationalen Gefechtsverbandes in Litauen, Oberstleutnant Christoph Huber heraus, dass es sich bei diesem Vortrag ausschließlich um die Schilderungen seiner eigenen Erfahrungen handele, die er als "durchweg positiv" zusammenfasste.Da die meisten Soldaten im wahrsten Sinne des Wortes "Neuland" betreten haben, haben sie es als sehr wohltuend empfunden, sowohl von militärischer als auch von ziviler Seite in Litauen herzlich empfangen worden zu sein.Zumal sie mit der relativ kurzen Vorbereitungszeit auf diesen Auftrag und der Verlegung von Personal und Material schon eine logistische Meisterleistung hinter sich hatten. Immerhin galt es, neben den personellen Kräften circa 120 Seecontainer und rund 200 Militärfahrzeuge, darunter 30 Kettenfahrzeuge, von Oberviechtach nach Litauen über eine Entfernung von 1 400 Kilometer zu bringen, was auch noch mit den anderen beteiligten Nato-Kräften koordiniert werden musste. In Spitzenzeiten gehörten dem multinationalen Gefechtsverband bis zu 1 300 Soldatinnen und Soldaten an.Das Land Litauen mit seinen 2,89 Millionen Einwohner (Deutschland 82,4 Millionen Einwohner) und einer Fläche von 65 300 Quadratkilometern charakterisierte der Referent als ein Land, dass mitten im Herzen Europas in Frieden lebt, EU- und Nato-Mitglied ist und auch die Europäische Währung "Euro" übernommen hat. 85 Prozent der Bevölkerung sind Litauer, 5,5 Prozent Russen und zwei Prozent Sonstige, wovon 80 Prozent Katholiken und 10 Prozent konfessionslos sind.Wie Huber weiter berichtete, konnte nach dem Verlegen nach Litauen vergleichsweise schnell die nötige Infrastruktur aufgebaut und parallel in die Übungsphase eingetreten werden, was von den Medien der ganzen Welt beobachtet worden ist. Schnell hatten sich die Soldaten aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Norwegen und Deutschland unter seiner Führung zu einem multinationalen Gefechtsverband zusammengefunden, wobei einer von dem anderen lernen und viele positive Erfahrungen mit heimnehmen konnte.Wie nahezu täglich in deutschen Medien berichtet worden ist, waren viele hochrangige Gäste, Minister und Staatsmänner aus der ganzen Welt bei den Soldaten in Litauen zu Gast, die sich alle beeindruckt von der Professionalität und den guten Leistungen zeigten. Damit sei auch der Name "Oberviechtach" positiv in die Welt hinausgetragen worden. Neben MdB Karl Holmeier und MdL Alexander Flierl waren auch in einer privaten Anreise Reinhold und Marianne Malzer bei den Soldaten zu Gast, was diese sehr freute. Das Fazit von Oberstleutnant Christoph Huber:"Mit dieser Mission haben wir meiner Meinung nach ein sehr starkes Zeichen der Bündnissolidarität gesetzt, wir haben gezeigt, dass die Nato-Staaten hervorragend zusammenstehen und dass Multinationalität funktioniert. Alle Soldatinnen und Soldaten des Verbandes haben viel geübt, sich deutlich im militärischen Handwerk gesteigert und viele Freunde gewonnen. Diese guten Erfahrungen kann uns keiner mehr nehmen"."Damit haben die Oberviechtacher Soldaten zusammen mit ihren Kameraden aus der Panzerbrigade 12 Oberpfalz die ganze Bundesrepublik Deutschland als Botschafter positiv vertreten", sagte MdB Karl Holmeier und sprach den Soldaten Dank und große Anerkennung aus. Damit, so Holmeier weiter, haben sie dem litauischen Volk eine große Angst genommen und weltweit gezeigt, dass die Nato, wo immer es nötig ist, zu ihren Bündnispartnern steht.