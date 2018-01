Aus Australien kommen gute Nachrichten

Vermischtes Oberviechtach

16.01.2018

Motivation ist alles. Vor allem wenn es sich um freiwillige Leistungen in Chemie und Biologie handelt. Doch das Engagement für den weltweiten naturwissenschaftlichen Wettbewerb hat sich gelohnt: Schüler des Ortenburg-Gymnasiums schaffen die erste Runde bei der Olympiade.

Dieses außerschulische Engagement ist ein wichtiger Baustein für die zukünftige Berufsbewerbung. Ludwig Pfeiffer, Oberstudiendirektor

Die Fachbetreuerinnen Andrea Klug und Stefanie Meier konnten Schüler des Gymnasiums für mehrere naturwissenschaftliche Wettbewerbe motivieren. Zwei Teilnehmer erhielten dieser Tage eine Nachricht des Auswertungsteams in Australien. Lange hatten die 17 Oberstufenschüler des Ortenburg-Gymnasiums gewartet und gehofft, einen Preis beim Internationalen Chemiewettbewerb des MINT-EC-Netzwerkes abzuräumen.Für zwei kam jetzt das langersehnte erfreuliche Auswertungsresultat aus Australien. Urkunden bestätigten Irina Frey (11. Jahrgangsstufe) und Patrick Eder (12. Jahrgangsstufe) das herausragende Ergebnis der Stufe "High Distinction" bei diesem renommierten Wettbewerb. Ansehnliche Ergebnisse gab es aber auch bei der Chemie-Olympiade für Joseph Bindl (Q12), Jonas Lehner (Q11), Leonhard Lippert (Q11) und Alexander Schwarz (Q11), die sich den Herausforderungen der ersten Runde gestellt hatten. Die Schüler bearbeiteten die Aufgaben selbstständig in intensiver häuslicher Beschäftigung. Auch die Biologie-Olympiade fand am Ortenburg-Gymnasium interessierte Schülerinnen und Schüler, welche sich nicht scheuten, die Aufgabenkomplexe zu bearbeiten. Jonas Lehner, Leonhard Lippert und Alexander Schwarz beschäftigten sich neben der Chemie-Olympiade auch mit den biologischen Aufgaben. Luisa Reindl (Q12) konnte mit ihrer hervorragenden Ausarbeitung der ersten Runde der Biologie-Olympiade überzeugen. Sie erreichte durch ihr gutes Ergebnis die zweite Runde und stellte sich auch hier einer mehrstündigen Klausur.Die Erfolge der Schüler wurden von Oberstudiendirektor Ludwig Pfeiffer gewürdigt. Er verwies dabei auch auf die Bedeutung nach der Zeit am Gymnasium: "Dieses außerschulische Engagement ist ein wichtiger Baustein für die zukünftige Berufsbewerbung." Auch die Fachschaften Biologie und Chemie unter Leitung von Studienrätin Stefanie Meier und Oberstudienrätin Andrea Klug, die die Teilnahme an den Wettbewerben angeregt hatten, gratulierten den jungen Forschern und wünschten weiterhin viel Freude bei der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen.