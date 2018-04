Vermischtes Oberviechtach

Mit einer neuen Deckschicht ist es auf der Bundesstraße 22 zwischen Oberviechtach und Winklarn nicht getan. Das Bauamt plant eine umfassende Maßnahme mit Betonschutzwänden an den Brücken, einer Linksabbiegespur und der Sanierung der querenden Rohölleitung. Ab 14. Mai ist dafür eine Vollsperrung notwendig.

Absturzgefahr minimieren

Umleitungen

Vollsperrung



Kosten



Die Arbeiten an den Bogenbrücken mit Ampelverkehr sind die ersten Vorboten für eine Baustellen-Serie, die sich in Etappen auf der Ostmarkstraße (B 22) zwischen der Eisenbarth-Stadt und dem Markt Winklarn hinziehen wird. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach informierte gestern in einer Pressemeldung, dass Instandhaltungsarbeiten auf der Bundesstraße 22 zwischen Oberviechtach und der Landkreisgrenze Schwandorf/Cham (südöstlich von Winklarn) eine Vollsperrung auf etwa fünf Kilometern zur Folge haben werden. Die Vorarbeiten hierzu haben bereits im März, jeweils unter halbseitiger Sperrung, begonnen. Ab 14. Mai wird dann der gesamte Streckenabschnitt für die eigentlichen Deckenbauarbeiten voll gesperrt. Voraussichtlich sechs Wochen sind dafür veranschlagt.Veranlasst durch zunehmende Fahrbahnschäden wird auf der gesamten Länge eine neue Deckschicht hergestellt, in Teilabschnitten wird auch zur Verstärkung zusätzlich eine weitere bituminöse Schicht eingebaut. Doch dabei bleibt es nicht: Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden an drei Brückenbauwerken, die aus den 1930er-Jahren stammen, zusätzliche Betonschutzwände errichtet (wie an den Bogenbrücken in Richtung Niedermurach und zum Johannisberg). Dadurch kann die Absturzgefahr für abkommende Fahrzeuge wesentlich reduziert werden. In Winklarn wird an der Einmündung der Staatsstraße 2152 (Rötzer Straße) ein Linksabbiegestreifen errichtet. Durch die MERO Germany AG wird die südlich vom Ortsteil "Am Forst" die Bundesstraße 22 querende Mitteleuropäische Rohölleitung saniert. Die Bauarbeiten werden weitestgehend unter Aufrechterhaltung des Verkehrs stattfinden. Lediglich die Fräs- und Asphaltarbeiten und die Sanierung der Rohölleitung im Fahrbahnbereich müssen unter Vollsperrung ausgeführt werden.Während der Zeit der Vollsperrung wird der Verkehr weiträumig von Cham kommend ab Rötz über die Staatsstraße 2151 über Neunburg vorm Wald zur Anschlussstelle "Schwarzenfeld" der A 93 geleitet. Von Weiden kommend wird der Verkehr ab Wieselrieth über die A 6 zum Kreuz "Oberpfälzer Wald" und weiter über die Anschlussstelle "Schwandorf-Mitte" nach Cham geführt. Durch Hinweistafeln wird frühzeitig ergänzend auf die Sperrung hingewiesen. Die Umleitung für den kleinräumigen Verkehr erfolgt zwischen Oberviechtach und Winklarn bzw. Rötz über Staatsstraßen und Kreisstraßen über Lind/Schneeberg/Winklarn/Muschenried/Heinrichskirchen/Pillmersried. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro. Die Bauarbeiten führt die Firma Huber aus Rötz aus. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Sperrbereich weiträumig zu umfahren.