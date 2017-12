Vermischtes Oberviechtach

08.12.2017

Gleich zwei Unfälle hintereinander gab es am Donnerstagabend auf der Kreuzung Staatsstraße 2159/Staatsstaße 2160 ("Linder Kreuzung"). Die Bilanz: insgesamt vier Verletzte und rund 26 000 Euro Schaden.

Gegen 17.15 Uhr war eine 21-jährige Frau aus Schönsee mit ihrem Opel von Oberviechtach kommend in Richtung Gaisthal unterwegs und wollte an Kreuzung nach links in Richtung Pirkhof abbiegen.Dabei übersah sie den entgegenkommenden Mazda, den ein 51-Jähriger aus Weiding steuerte. Bei der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt. Außerdem wurde durch den ins Schleudern geratenen Opel auch ein Audi beschädigt, der hinter dem Unfallfahrzeug fuhr und von einem 34-Jährigen aus Schönsee gelenkt wurde. An Opel und Mazda entstand ein Schaden von jeweils 10 000 Euro, am Audi schätzt die Polizei den Schaden auf 1000 Euro.Unmittelbar nach der Unfallaufnahme, also etwa eine halbe Stunde nach dem ersten Ereignis, passierte am gleichen Ort - trotz abgesicherter Unfallstelle - ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Bayreuth wollte dort aus Oberviechtach kommend ebenfalls nach links in Richtung Pirkhof abbiegen. Und auch er übersah ein entgegenkommendes Fahrzeug: den Opel einer 23-jährigen Frau aus Schönsee.Die beiden Autos stießen schließlich ebenfalls im Kreuzungsbereich zusammen. Die junge Frau und der 18-jährige Beifahrer des Unfallverursachers verletzten sich bei der Kollision leicht. An den beiden beteiligten Autos entstand Totalschaden, den die Polizei pro Fahrzeug auf jeweils 2500 Euro schätzt.