06.09.2017

Die Idee entstand nach dem Abitur: Benjamin Schlinke verbrachte als Freiwilliger des evangelischen Missionswerkes ein Jahr in Tansania. Er assistierte Ärzten beim Projekt "Feuerkinder", wickelte Verbände und half in einer Bäckerei mit. Das blieb nicht ohne Folgen für seine Berufswahl.

Gute Ausbildung

Weihnachten in Sansibar

Suaheli und Kirchenchor

Benjamin Schlinke stieß bei der Recherche nach einem Auslandsaufenthalt auf die Adresse von Mission "Eine Welt", dem Missionswerk der evangelischen Kirche mit Sitz in Neuendettelsau. Er griff den dort angebotenen internationalen Freiwilligendienst auf und nahm die Einsatzstelle im "Rehabilitation and Training Centre" in Usa River, im Norden von Tansania (Ostafrika) für ein Jahr an.Dort erhalten Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung, aber auch Personen mit prekärer sozialer Situation eine Berufsausbildung. Die Auszubildenden im Alter von 15 bis 30 Jahren arbeiten in der Schreinerei, Bäckerei, Schweißerei und Schneiderei und können im "Centre" wohnen. Nach ihrer dreijährigen Ausbildung kehren sie an ihre Wohnorte zurück. Schwerstbehinderte, die keine Berufsausbildung durchlaufen können, kommen für zwei Jahre in eine sogenannte "special class". Dort lernen sie grundlegende Tätigkeiten, wie eigene Körperpflege, Haushaltsführung und Gartenarbeit. Das Schulzentrum ist vom Staat anerkannt und genießt einen guten Ruf. Es finanziert sich zu 70 Prozent selber durch Aufträge in den Werkstätten, der Rest kommt von Sponsoren und Unterstützern.Der Sohn des Pfarrer-Ehepaars Ruth und Norbert Schlinke, die seit September 2016 in Oberviechtach leben und arbeiten, ist mittlerweile wieder aus Tansania zurück. Seine Aufgabenbereiche dort waren vielseitig, erzählt der 19-Jährige beim Gespräch mit "Oberpfalz-Medien". Er unterstützte die Ärzte in der Klumpfuß-Behandlungsstation und assistierte beim Projekt "Feuerkinder", einer Initiative, bei der deutsche Ärzte in ihrem Urlaub kostenlos Operationen an Füßen durchführen. Weitere Aufgabenbereiche waren die Arbeit mit den Schülern in der "special class" und in der Bäckerei, in der ein Bäcker aus Nürnberg die auch in Tansania sehr beliebten Brote und Brötchen nach deutschen und fränkischen Rezepten herstellt. Zusammen mit sechs Freiwilligen von Mission "Eine Welt" verbrachte er seinen 20-tägigen Urlaub ebenfalls in Tansania, erkundete das Land und verlebte Weihnachten auf Sansibar. Im August ist er nun nach einem Jahr Freiwilligendienst und elf Stunden Flug zu seinen Eltern nach Oberviechtach zurückgekehrt. In Kürze muss er an einem Nachberatungsseminar teilnehmen, das zu den Pflichtaufgaben zählt. Auch seine Eltern und weitere Unterstützer werden in die Angehörigentreffen mit eingebunden.Ab Oktober beginnt Benjamin Schlinke eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, anschließend will er Medizin studieren. Auf die Frage, ob er sich eine Teilnahme an weiteren Hilfsprojekten in Tansania vorstellen könne, kam die prompte Antwort: "Na klar, ich kann als Student und als Arzt beim Projekt ,Feuerkinder' mitmachen." Die Voraussetzungen sind gut: Er spricht fließend die Amtssprache Suaheli, kennt das "Centre" und die Region. Und er hat auch im dortigen Kirchenchor mitgesungen.