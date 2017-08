Vermischtes Oberviechtach

07.08.2017

07.08.2017

Nichts ist so beständig wie der Wechsel. Das gilt auch für Amtsinhaber, spätestens dann wenn der Ruhestand ansteht. In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberviechtach hatte einer jetzt gleich zwei Nachfolger.

Bisher in Personalunion

Gutes Klima geschätzt

Wie schon mehrfach berichtet, ist zum 1. August der langjährige Kämmerer der VG Oberviechtach nach mehr als drei Jahrzehnten in den Ruhestand gegangen. Aus diesem Anlass gab es eine gebührende Verabschiedung mit VG-Geschäftsführer Anton Brand den Bürgermeistern Hubert Zwack (Gleiritsch), Martin Prey (Niedermurach), Robert Hechtl (Zweiter Bürgermeister von Teunz) und Sonja Meier (Winklarn) sowie allen Arbeitskollegen.Da durch das Ausscheiden des bisherigen Kämmerers und stellvertretenden Geschäftsführers Sebastian Höcherl gleich zwei Stellen zum Quartalswechsel neu besetzt werden mussten, erfolgte in den Räumen der VG Oberviechtach eine Personalversammlung. Höcherl war stellvertretender Geschäftsleiter und Kämmerer in Personalunion.Die von der Personalversammlung gewählten Nachfolger wurden bei dieser Gelegenheit offiziell in ihr Amt eingeführt. So wird künftig Benjamin Zwack aus Gleiritsch das Amt des stellvertretenden Geschäftsleiters übernehmen. Zwack hat seine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter in den Jahren 2005 bis 2008 bei der Verwaltungsgemeinschaft in Oberviechtach absolviert, ein Angestellten-Lehrgang erfolgte von 2012 bis 2014 ebenfalls bei der VG.Regina Hildebrand aus Winklarn hat ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte in den Jahren 2001 bis 2004 und ihren Verwaltungs-Lehrgang von 2012 bis 2014 ebenfalls an der gleichen Arbeitsstelle absolviert. Sie übernimmt nun die Aufgaben als neue Kämmerin, Leiterin der Finanzverwaltung und ist zur zweiten stellvertretenden Geschäftsführerin gewählt worden.Wie der bisherige Kämmerer am Ende seiner Dienstzeit ausführte, hat ihm seine Arbeit bei der VG Oberviechtach "nicht zuletzt auch wegen des guten Betriebsklimas und des respektvollen Umgangs miteinander" immer Spaß gemacht. Allerdings gab es in den Mitgliedsgemeinden so manche finanzielle Hürde zu meistern, erinnerte sich der scheidende Kämmerer. Höcherl bat, auch seinen Nachfolgern das gleiche Vertrauen und die nötige Unterstützung wie ihm entgegenzubringen. Benjamin Zwack und Regina Hildebrand bedankten sich für das in sie gesetzte Vertrauen, das sie nach besten Kräften rechtfertigen wollen.