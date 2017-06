Benzingespräche und Teilemarkt am Wochenende in Lind

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit - da kommen wieder viele Motrorradfreunde in die Eisenbarthstadt, genauer gesagt in die "Taverne" in Lind: die Interessengemeinschaft "Ardie" lädt zu ihrem bereits 18. Motorradtreffen ein. Dieses jährliche Treffen" lockt Ardie-Freunde aus allen Teilen Deutschlands und sogar aus dem Ausland nach Lind.

Die Ardie-Motorräder, deren Vater Arno Friedrich ist, waren schon im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts Kult und sind es bis heute geblieben. Noch immer fasziniert die Technik von damals und der wohl einmalige Sound der Motorräder, der in den Ohren der Ardie-Freunde wie Musik klingt. Unter der Leitung von Vereinswirt Herbert Reger wird wieder eine geführte "Bayerwaldtour" mit einer Gesamtstrecke von über 200 Kilometern absolviert; wie immer steht auch ein Trip ins Nachbarland Tschechien an.Das Wochenende in Lind wird auch zu freien Ausfahrten, zu "Bastelarbeiten" am Motorrad oder zu "Benzingesprächen" genutzt. Am Samstag wird ab 14 Uhr auf dem Gelände der "Taverne" zum schon traditionellen Teilemarkt eingeladen und am Abend werden sich die Ardie-Freunde bei ihrer Jahreshauptversammlung viel zu sagen haben. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich die tollen Maschinen anzusehen.