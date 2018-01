Vermischtes Oberviechtach

Auch im Jahr 2018 findet im Gesundheitsamt Oberviechtach die Blickpunkt Auge-Beratungsstunde der Bezirksgruppe Oberpfalz des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) statt. Mit dieser Sprechstunde bietet der BBSB ein zusätzliches Beratungsangebot. Unter dem Stichwort "Blickpunkt Auge" erhalten Menschen mit Sehproblemen Rat und Hilfe.

Viele Ursachen

Aus eigener Erfahrung

Die ehrenamtliche Blickpunkt Auge-Beraterin Bettina Pichlmeier wird an regelmäßig stattfindenden Sprechstunden für Ratsuchende zur Verfügung stehen. Sie kann Auskunft geben über den möglichen Verlauf einer Augenkrankheit und über Hilfsmittel informieren. Außerdem hat sie Tipps für den Alltag parat und berät über rechtliche und finanzielle Ansprüche. Wann: Donnerstag, 11. Januar, 1. März, 3. Mai, 5. Juli, 6. September, 8. November 2018, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Ort: Landratsamt-Gesundheitsamt Oberviechtach (barrierefrei erreichbar), Bezirksamtstraße 7. Die Beraterin ist telefonisch über 0151/25689151 zu erreichen.Die immer älter werdende Gesellschaft hat stets mit neuen Herausforderungen zu tun. Eine davon sind altersbedingte Erkrankungen des Auges wie die altersabhängige Makula-Degeneration, der Grüne Star (Glaukom) oder zuckerbedingte Netzhauterkrankungen. Nach Schätzungen von Augenärzten leben in Deutschland etwa sieben bis zehn Millionen vorwiegend ältere Menschen mit einer gravierenden Augendiagnose und müssen in absehbarer Zeit mit dem Verlust ihrer Sehkraft rechnen. Qualifizierte, ehrenamtliche Beraterinnen stehen künftig auch diesen Menschen und ihren Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite.Die Berater sprechen aus eigener Erfahrung, denn sie gehören ebenfalls zu den vielen Betroffenen. Das schafft Vertrauen und macht es möglich darüber zu reden, wie man trotz Seheinschränkung mit dem Herd oder der Waschmaschine umgeht oder wie man Flecken auf der Kleidung feststellt. Sie setzen mit ihren Gesprächen da an, wo die Ratsuchenden stehen und bieten ihnen an, was sie aktuell brauchen. So fördern sie deren Eigeninitiative, um sie "aus dem tiefen Loch" herausholen.