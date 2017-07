Vermischtes Oberviechtach

16.07.2017

13

0 16.07.201713

Mag "Frommsein ist uncool" in die heutige Sprache der Jugend passen, so klingt "Sei fromm, sei online zu Gott" doch noch besser. Wobei es im Glauben auf die Herzensbildung ankommt, bei der es in jungen Jahren gut tut, neben den Eltern einen Menschen an seiner Seite zu haben, der einem auf dem Weg zur Seite steht.

Teunz. So einen Menschen haben die 42 Firmlinge am Freitag bei der Firmung in der Pfarrkirche in Teunz mit ihren Firmpaten an die Seite bekommen. Und mit Dompropst Anton Wilhelm einen Firmspender erlebt, der für sie den Empfang der Firmung zu einem wahren christlichen Freudenfest werden ließ.Zunächst begrüßte Pfarrer Herbert Rösl den hohen kirchlichen Würdenträger zusammen mit den Firmlingen, den Firmpaten und allen anderen Gläubigen in der Teunzer Pfarrkirche St. Lambert. Er dankte allen, die diese Firmung dank einer guten Vorbereitung zu einem Fest für die Firmlinge werden ließen. Mit der Firmung, das Wort wird aus dem lateinischen "Firmare" mit "Stärkung" übersetzt, so Dompropst Wilhelm, werden die Firmlinge in ihrem christlichen Glauben und damit auch auf dem Weg zu Gott gestärkt, wobei ihnen als Wegbegleiter die Firmpaten zur Seite gestellt werden. Sie sollen ihnen helfen, dass ihr Leben gelingen möge, wobei die jungen Menschen erst einmal zu sich selbst, zu ihren Mitmenschen und letztendlich auch zu Gott finden müssen.Vor der Firmung erneuerten die Firmlinge das Taufbekenntnis, das bei der Taufe ihre Taufpaten für sie abgelegt hatten, das sie zusammen mit dem Teunzer Kirchenchor mit dem Lied "Fest soll m ein Taufbund immer stehen" bekräftigten. Die Segensworte bei der Firmung "Sei gesegnet durch den Geist Gottes und des Heiligen Geistes" bekräftigten die Firmlinge mit einem "Amen" (so sei es), wobei der Firmspender für jeden Firmling ein freundliches, persönliches Wort übrig hatte. Nach dem Fototermin schloss sich im "Pfarrstadl" noch ein kleiner Empfang an.