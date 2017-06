Vermischtes Oberviechtach

21.06.2017

9

0 21.06.2017

Beim Jubiläum der Edelweißkapelle standen die Personen im Vordergrund, die über Jahrzehnte hinweg die Blaskapelle maßgeblich mitgestaltet haben. Der Blick ging auch nach vorne.

Niedermurach-Pertolzhofen. (frd) Festleiter Thomas Bauer vergaß auch die nicht, die derzeit aktiv sind und in denen seine Hoffnungen für die Zukunft stecken. Wenn Aktive - wie Valentina Koch für ein Jahr oder Johannes Reitinger für zwei Jahre Zugehörigkeit - geehrt worden sind, so wurden sie nicht nur für diese kurze Zeit ausgezeichnet. Dadurch sollte auch gewürdigt werden, dass sie sich einer intensiven musikalischen Ausbildung unterzogen haben. Drei Jahre in der Edelweißkapelle spielen Daniel Gradl, Thomas Müller, und Lena Wiendl.Weitere Ehrungen erfuhren Maria Forster, Patricia Weinfurtner, Verena Fink (4 Jahre), Martin Schießl (7 Jahre), Anna Schießl (9 Jahre), Franziska Ficht (10 Jahre), Katharina Blab und Thomas Schießl (beide 14 Jahre). Weitere Ehrungen: Thomas Nirschl (15 Jahre dabei), Michael Betz (19), Martin Martzak (20) und Josef Zeitler (23). Michael Baumer und Reinhard Karl bringen es bereits auf 30 Jahre und der Sprecher der Blaskapelle, Thomas Bauer, gehört der Edelweißkapelle schon 43 Jahre an. Wie Bauer bei der Ehrung der aktiven Musiker herausstellte, sind viele unter ihnen, die sich der Jüngeren annehmen und sie zu Übungseifer anspornen. Viele seien für die Jüngeren auch Vorbild, was große Anerkennung verdiene.Auch derzeit seien schon wieder viele Mädchen und Buben in der musikalischen Ausbildung, bereiten sich auch ihre ersten Musikerabzeichen vor und freuen sich darauf, zum ersten Mal in der Edelweißkapelle mitspielen zu dürfen.