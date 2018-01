Vermischtes Oberviechtach

08.01.2018

Der Zusammenhalt der Generationen ist eines der Erfolgsgeheimnisse bei der Stützpunktwehr Oberviechtach. Das stellen Bürgermeister Heinz Weigl und Kreisbrandrat Robert Heinfling übereinstimmend bei der Jahreshauptversammlung fest. Zahlreiche Feuerwehrkameraden werden dabei zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Als Ansporn

Treue Mitglieder

Ehrenmitglieder Soweit anwesend erhielten Michael Bauer, Georg Baumer, Alois Elsner, Edmund Fischer, Georg Gresser, Johann Kaiser, Peter Kraus, Otto Lehner, Johann Lößl, Wilfried Neuber, Josef Pflug, Karl Pösl, Hans Reger, Johann Schießl, Dr. Ludwig Schießl, Georg Thanner, Michael Wild, Alfred Zapf und Josef Zapf die Ernennungsurkunde zu "Ehrenmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Oberviechtach". (frd)

Darüber hinaus wurden auch die ganz Jungen, die ihre ersten Prüfungen wie den Wissenstest geschafft haben, als auch die treuen Mitglieder bis hin zu 60 Jahren geehrt. Die Auszeichnung langjähriger und verdiente Mitglieder ist immer einer der Höhepunkte bei der Jahreshauptversammlung der Stützpunktwehr Oberviechtach im Vereinslokal Grundler.Auch die Feuerwehranwärter werden bewusst als Ansporn zum Nachahmen ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gestellt. Wobei hier mit Jugendwart Thomas Grundler der richtige Mann am richtigen Platz ist, der sich bereits in jungen Jahren große Verdienste um die Nachwuchsarbeit in der Oberviechtacher Wehr erworben hat.So sind bei der Versammlung (soweit anwesend) Adrian Goerke, Florian Ruhland, Johannes Mayer, Justin Fuchs, Joel Heinrichs, Tobias Ruhland, Kevin Kexel, Johannes Schaller und Daniel Kexel mit Plaketten für die erfolgreiche Ablegung des Wissenstests von Bronze bis zu Gold grün ausgezeichnet worden. Dankend stellt Vorsitzender Hans Roßmann fest, dass die langjährigen Mitglieder die Stützen des Vereins sind.Deswegen wurden (soweit anwesend) für 25-jährige Mitgliedschaft Gerhard Wild, für 40-jährige Mitgliedschaft Michael Bauer, Wilfried Neuber, Michael Wild und Peter Kraus sowie für 50-jährige Mitgliedschaft Georg Thanner und Matthias Thanner und für schon 60-jährige Mitgliedschaft Josef Pflug ausgezeichnet. Gute Tradition bei der Stützpunktwehr ist es auch, Mitglieder die schon 40 Jahre der Wehr angehören und das 65. Lebensjahr erreicht haben, zu Ehrenmitgliedern zu ernennen (siehe Info-Kasten).