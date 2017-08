Vermischtes Oberviechtach

03.08.2017

12

0 03.08.201712

Beim 33. Handballfest im Jahnstadion gab es bei der Siegerehrung auch eine Würdigung für langjährige Treue zum Turnier in Oberviechtach. Eine ganz besondere Überraschung stand dabei für den langjährigen Schriftführer des Handballvereins, Peter Bauer, auf dem Programm.

Laufend gewachsen

Symbolischer Dank

Seit nun mehr 23 Jahren veranstalten die Handballer aus der Doktor-Eisenbarth-Stadt ihr Turnier als Rasenturnier. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Handballer im Jahr 1994, damals noch als Abteilung des TSV Oberviechtach, wurde erstmals ein solches Event im Sportzentrum am Sandradl ausgetragen.Zuvor ging das Turnier in kleinerer Form in der Mehrzweckhalle über die Bühne. Am vergangenen Sonntag wurden wie im Vorjahr Teams im Festzelt ausgezeichnet (wir berichteten), die seit 20 Jahren zu den Stammgästen in der Fichtenstadt gehören. Der SSG Metten, die HG Hut Ahorn und die Grasshoppers aus Gilching wurden für 20 Jahre Turnierteilnahmen geehrt.Die drei Vereine erhielten zum Dankeschön einen Geschenkkorb überreicht. Eine ganz besondere Würdigung rundete diesen Teil der Siegerehrung ab. Seit über einem Jahrzehnt ist Peter Bauer für die Turnierleitung beim Handballfestival zuständig. Der dritte Vorsitzende des Handballvereins, Mario Baier, ging in seiner kurzen Laudatio darauf ein, dass bei Peter Bauer das Turnier bereits ein halbes Jahr zuvor beginnt, wenn die Turniereinladungen verschickt werden.Nach den Rückmeldungen der Mannschaften erstellt Peter Bauer, so Mario Baier, den Spielplan für jede mögliche Konstellation, um bei möglichen Änderungen blitzschnell zu handeln können.Aber auch während des laufenden Turniergeschehens ist Peter Bauer immer auf eventuelle Geschehnisse bestens vorbereitet, wenn kurzfristig umdisponiert werden muss. So zum Beispiel im Jahr 2016 als der Sonntag total verregnet und die Partien kurzfristig in die Mehrzweckhalle verlegt werden mussten."Mit Peter Bauer hat der Handballverein den besten Mann für die Turnierleitung", so der dritte Vorsitzende. Aus den Händen des Bürgermeisters und Schirmherrn des Turniers, Heinz Weigl, und von Peter Spichtinger, einem Freund und Gönner des Handballsports in der Doktor-Eisenbarth-Stadt und Spender des Herrenwanderpokals, erhielt Peter Bauer einen Geschenkkorb als kleines Dankeschön.