Einsatz vielfach von Erfolg gekrönt

Vermischtes Oberviechtach

30.07.2017

3

0 30.07.2017

Ein Rückblick auf sein erstes Jahr als Schulleiter am Ortenburg-Gymnasium prägte die von Ludwig Pfeiffer geleitete Schulversammlung am letzten Tag vor den Ferien. Einer Veranstaltung wies er eine Schlüsselrolle zu.

Life-Kinetik bleibt Thema

Große Bühnenleistung

Bei der Jahresabschlussfeier vor der Schulfamilie blickte Oberstudiendirektor Ludwig Pfeiffer auf sein erstes Jahr als Schulleiter des Ortenburg-Gymnasiums zurück. Er ließ hierbei herausragende Stationen Revue passieren, wobei er das gesellschaftliche Ereignis des Pausenhofkonzerts mit Mark Forster als idealen Einstieg in sein neues Amt wertete. Lob hatte er für die Schüler parat, von denen sich viele nicht nur am Gymnasium, sondern auch in ihren Heimatgemeinden vielfältig engagieren.Die Life-Kinetik, die bei der Abiturmesse 2017 eine zentrale Rolle spielte, wird im kommenden Schuljahr erneut im Rahmen eines Fortbildungsangebots ein wesentliches Thema sein. Bei der Feierstunde in der Sporthalle stand allerdings die Vergangenheit im Mittelpunkt, als zahlreiche Schülerinnen und Schüler für ganz unterschiedliche Leistungen und Erfolge ausgezeichnet wurden.Der Vorlesewettbewerb in Englisch, das französische Sprachenzertifikat "DELF", der Bundeswettbewerb Fremdsprachen und der Mathematikwettbewerb Känguru waren Betätigungsfelder, auf denen sich die Schüler des OGO wacker behaupteten. Bei letzterem ist nach Aussage von Oberstudienrat Johannes Klug der Schüler Lars Greger (11. Jahrgangsstufe) in die Riege der 30 besten Mathematik-Schüler Deutschlands einzustufen. Musiklehrer Andreas Lehmann würdigte den ganzjährigen Einsatz der Musiker und Sänger in den unterschiedlichen Ensembles und gratulierte Laurenz Rahm zur erfolgreichen Ablegung der D-Prüfung als Organist in der Oberviechtacher Stadtpfarrkirche.Studiendirektor Ulrich Wohlgemuth lobte die Bühnenleistungen von Zehntklass-Schülern bei der erfolgreichen "OVIGO"-Inszenierung von "Mein Freund der Schrank", die kurz vor dem Schuljahrsende mehrfach am OGO präsentiert wurde. Für den herausragenden Einsatz bei Technik und Organisation von Schulveranstaltungen während des ganzen Jahres dankte Oberstudiendirektor Ludwig Pfeiffer den Schülern Thomas Stangl und Christoph Baumer aus der 11. Jahrgangsstufe.