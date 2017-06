Erinnerung an Kardinal Bengsch

Vermischtes Oberviechtach

Alfred Kardinal Bengsch, Erzbischof und Bischof von Berlin wurde heute vor 50 Jahren im Petersdom in Rom die Kardinalswürde verliehen. Durch seinen priesterlichen Freund, dem damaligen Stadtpfarrer, Träger der Goldenen Bürgermedaille und Ehrenbürger der Stadt Oberviechtach, Prälat Simon Sindersberger, weilte der hohe kirchliche Würdenträger öfter in der Eisenbarthstadt.

Im Gefangenenlager

Probleme der Teilung

Letztes Hirtenwort

Kardinal Bengsch: 10.9.1921 geboren in Berlin; 2.4.1950 Priesterweihe; 1950 Nachprimiz in Oberviechtach; 4.5.1959 Berufung zum Weihbischof von Berlin durch Papst Johannes XXIII; 11.6.1959 Bischofsweihe durch Kardinal Döpfner; 16.8.1961 Ernennung zum Bischof von Berlin; 14.1.1962 Ernennung zum Erzbischof durch Papst Johannes XXIII. 26.6.1967 Ernennung zum Kardinal durch Papst Johannes Paul II; 21.12.1978 Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Oberviechtach; am 13.12.1979 verstorben in Berlin. (bgl)

Oberviechtach/Berlin. Geboren wurde Alfred Bengsch am 10. September 1921 in Berlin, machte dort sein Abitur und begann anschließend sein Theologie-Studium. Leider musste er schon bald dieses Studium durch die Einberufung zum Wehrdienst unterbrechen, der ihn ab August 1941 den Schrecken des Zweiten Weltkriegs hautnah erleben ließ. Dabei geriet er drei Jahre später in amerikanische Gefangenschaft.In fast lückenlosen Tagebuchaufzeichnungen hielt Bengsch die dramatischen Szenen der Gefangennahme auf Papier fest. Im Gefangenenlager querten sich seine Wege mit denen des dortigen Lagerpfarrers Simon Sindersberger, dem späteren Stadtpfarrer von Oberviechtach. Aus dieser Begegnung entstand eine intensive Freundschaft, die sich nach Kriegsende fortsetzte. Pfarrer Sindersberger wurde 1946 als Stadtpfarrer nach Oberviechtach berufen und Bengsch setzte im gleichen Jahr sein Theologiestudium in Fulda fort.Beide blieben weiter im Kontakt und Bengsch verbrachte seine Ferienzeiten meist bei seinem väterlichen Freund und Wohltäter in Oberviechtach. Als er im Heiligen Jahr 1950 zum Priester geweiht wurde, feierte er sogar seine Nachprimiz in Oberviechtach. Am 4. Mai 1959 ernannte ihn Papst Johannes XXIII. zum Weihbischof von Berlin und wenige Tage nach dem Mauerbau im August 1961 wurde er als Nachfolger von Kardinal Döpfner Bischof des Bistums Berlin berufen, das nicht nur die geteilte Stadt, sondern auch Brandenburg und Vorpommern umfasste.Nicht einfach war es für ihn, mit den Problemen der geteilten Stadt fertig zu werden. Zuerst drei, später zehn Tage im Monat waren dem in Ostberlin wohnenden Bischof genehmigt, seinen Westteil der geteilten Stadt zu besuchen. 1967 berief ihn Papst Johannes Paul II. in das Kardinalskollegium in Rom. Er galt bis zum Tod als eine "lebendige Klammer", die das geteilte Bistum zusammenhielt. Klugheit, Standfestigkeit und Schlagfertigkeit zeichneten ihn dabei aus.Trotz der hohen Belastung hielt der hohe Würdenträger an den freundschaftlichen Beziehungen zu seinem priesterlichen Freund und Förderer Sindersberger aufrecht. Letztmals besuchte Bengsch zum Jahresende 1978 seine "zweite Heimat Oberviechtach", wie er selbst sein Oberviechtach bezeichnete. Niemand konnte ahnen, dass sich diese Freundschaft sozusagen bis in den Tot fortsetzt. Denn dem als 30 Jahre Stadtpfarrer tätigen Simon Sindersberger, welcher seit dem Jahr 1971 im Ruhestand lebte und 83-jährig am 3. August 1979 verstarb folgte schon innerhalb von gut vier Monaten am 13. Dezember 1979 dessen priesterlicher Freund Alfred Kardinal Bengsch im Alter von nur 58 Jahren in den Tod. Bengsch ist bestattet in der St.Hedwigskathedrale in Berlin.Mit einem letzten Hirtenwort verabschiedete sich der von einer schweren Krankheit gezeichnete Würdenträger von seinen Gläubigen. In Auszügen schrieb er: "Da ich nun weiß, dass ich vielleicht schon bald meine Seele in die Hände des Schöpfers zurückgeben werde, vernehmt dieses Abschiedswort im Trost des Glaubens an unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Gott allein weiß und bestimmt die Stunde meines Heimgangs. Darum ist es mein Wunsch, euch diesen letzten Segenswunsch erst mitzuteilen, wenn ich aus diesem Leben geschieden bin.Es ist mir ein großer Trost, weil ich weiß, dass für meine Seelenruhe gebetet werden wird. Für meinen Bischofsdienst habe ich mir als Wahlspruch das Wort des Apostels Paulus ausgesucht: Helfer eurer Freunde". Unter anderem mahnte der bischöfliche Oberhirte die Gläubigen: "Bleibt in der Liebe und steht in Treue zum Heiligen Vater, dem Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, den Christus zum Haupt seiner Kirche bestellt hat!Widersteht dem Ungeist des Hasses mit dem Geist der Liebe des Gekreuzigten. In einer Welt des Hasses kann es keinen wahren Frieden geben und niemand kann glücklich werden". Zur Erinnerung an den hohen Würdenträger entschied sich der Stadtrat von Oberviechtach bei der Planung des Baugebiets "Sandradl" im Jahr 1981, den Namen "Kardinal Bengsch" mit der Vergabe eines Straßennamens auch auf diese Weise in Erinnerung zu behalten. Die Tatsache, dass die Simon-Sindersberger-Straße in die Kardinal-Bengsch-Straße mündet, trägt der engen Verbindung, die zwischen beiden Personen bestand, ebenfalls Rechnung.