Oberviechtach

08.08.2017

08.08.2017

Wenn die "Hauserner" zu ihrem Burgfest rufen und das Wetter einigermaßen passt, dann pilgern die Festbesucher aller Altersgruppen in Strömen den Berg hinauf. Am Sonntag lag zwischen dem jüngsten und dem ältesten Gast fast ein Jahrhundert.

Beifall für Dreigesang

Deutlich schneller

-Obermurach. Die Wetterprognosen für das "Hauserner Burgfest" waren nicht besonders gut. Doch der Optimismus der Frauen und Männer der Obermuracher Feuerwehr wurde einmal mehr belohnt. Einer der absoluten Höhepunkte dieses Burgfestes war schon am frühen Morgen der Festgottesdienst, zu dem Stadtpfarrer Alfons Kaufmann zahlreiche Gläubige begrüßte. Zum ersten Mal erklang die kleine vom Ehrenvorsitzenden Alois Gürtler gestiftete Glocke, die er auf einem Flohmarkt in Casablanca erstanden hatte.Mit einem "Auf, auf, in Gottes Namen" stimmte der "Murachtaler Dreigesang" auf den Gottesdienst ein, der dieses Messopfer in der herrlicher Burgkulisse mit ihren Liedern zu einem wahren Festgottesdienst werden ließen. In seiner Predigt wies Stadtpfarrer Kaufmann daraufhin, dass nach jedem Fest wieder der Alltag beginnen müsse, doch dass auch nach dem irdischen Tod wieder eine große Auferstehung gefeiert werden könne.Besonders viel Beifall erhielt der "Murachtaler Dreigesang" am Ende des Gottesdienstes für das von ihm konzipierte Lied von der schönen Heimat im Murachtal, mit dem sie allen Einheimischen aus der Seele sprachen. Beim "Weißwurstfrühstück sorgten die "Biersieder" für gute bodenständige Musik und viele blieben auch über die Mittagszeit in der idyllischen Burganlage und ließen sich am Nachmittag Kaffee, Torten, Kuchen und Sceutenköichl schmecken. Vom späten Nachmittag bis in die dunkle Nacht hinein spielte das "Waidler Trio" zünftig auf und lud zum Mitsingen und Mitschunkeln ein. Da das Hauserner Burgfest vor allem auch ein Fest für die ganze Familie ist, waren für die Kinder neben dem Kinderschminken und Felsklettern weitere Spielmöglichkeiten geboten. Sie konnten aber auch bei der hirstorichen Burgführung die rund hundert Stufen im Inneren der Burg hinaufklettern und die herrlich Aussicht hinunter ins Murachtal genießen. Neben Steckerlfisch und Grillspezialität konnten sich die Gäste süffiges Festbier und am frühen Abend die "Sau am Spieß" schmecken lassen. War der jüngste Gast, gut eingewickelt in die Tragetasche, noch nicht einmal zwei Monate alt, so ließ es sich auch der Obermuracher Anton Ernstberger, der am 8. November diesen Jahres mit seinem Zwillingsbruder seinen 100. Geburtstag feiert, nicht nehmen, ein paar schöne Stunden im Burghof zu genießen.Männer und Frauen gaben ihr Bestes beim Sägewettbewerb. Die Sieger waren bei den Damen die Obermuracherin Melanie Schwarz zusammen mit der Vohenstraußerin Manuela Beck (6:35 Minuten) und bei den Männern Christian Pfannenstein aus Obermurach und der Oberviechtacher Maximilian Bauer. Die waren mit einer Zeit von 1:47 Minuten schon deutlich schneller.