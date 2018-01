Vermischtes Oberviechtach

10.01.2018

So viele Einsätze hatte die Feuerwehr Eigelsberg noch nie. Wohnhausbrand, Waldbrand, aber auch Verkehrsunfall: So lauten die Kategorien, in denen die Aktiven gefordert sind. Jetzt steht die Wehr vor einer ganz anderen Herausforderung, die ihr viel Logistik abverlangt.

-Eigelsberg. Einsätze so viele wie noch nie vermeldete der Kommandant, viele Besuche von Festivitäten befreundeter Vereine listete der Vorsitzende auf. Und schon jetzt laufen die Planungen für das Jubiläum im Jahr 2019 auf Hochtouren, berichtete der Festleiter. Auch die Sanierung des Feuerwehr-Gerätehauses soll bis zum Festbeginn abgeschlossen sein, versprach der Bürgermeister.Kommandant Gottfried Berger verzeichnete in seiner Bilanz 13 Übungen, zahlreiche sonstige Termine und 16 Einsätze. Wohnhausbrand, Verkehrsunfall, Waldbrand und die Beseitigung einer Ölspur: So sahen die Aufgaben der Aktiven bei der Alarmierung aus. Im Ausblick auf das neue Jahr verteilte der Kommandant den neuen Übungsplan und bat die aktive Gruppe, auch weiterhin die Kameradschaft zu pflegen. Mit Handschlag und Urkunde begrüßte er anschließend zwei neue Mitglieder.Jugendbeauftragte Martina Stigler erinnerte an die Teilnahme an der Jugendolympiade in Nunzenried und die Bastelstunden für den Lichterzauber. Feuerwehr-Vorsitzender Holger Most ließ das vergangene Jahr ebenfalls mit einer langen Auflistung von Terminen Revue passieren, welche sich verteilten über kirchliche und weltliche Veranstaltungen, Hochzeiten und Geburtstage.Er würdigte den Einsatz der Vorstandsmitglieder und bedankte sich in Hinblick auf die bevorstehende Feuerwehrhaus Sanierung beim Bürgermeister und Stadtrat. An die Mitglieder appellierte er, bei der Sanierung kräftig mit anzupacken, Eigenleistung sei gefragt.Längere Zeit beanspruchte das Thema "Jubiläumsjahr 2019": Es galt zu klären, wie und in welchem Ausmaß die Feier zum 150-jährigen Bestehen geplant werden soll. Laut Festleiter Josef Dausch sind zwei Tage für das Jubiläum reserviert: Samstag, 20., und Sonntag, 21. Juli 2019. Fakt ist auch, dass es keinen Festumzug geben wird. Demnächst wird sich der Festausschuss erneut zusammen setzen, um die Programmpunkte auszuarbeiten."Die Freiwilligen Feuerwehren sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Rettungswesens, und mit ihren Einsätzen leisten sie Großes", erklärte Bürgermeister Heinz Weigl bei seiner Ansprache an die Vereinsmitglieder. Neben der Sicherung des Brandschutzes tragen insbesondere die Ortswehren mit zur Pflege des Brauchtums und zum Erhalt der Dorfgemeinschaft bei. Die Eigelsberger seien auf diesem Gebiet beispielgebend, so das Stadtoberhaupt. In diesem Zusammenhang bedankte sich Weigl für die vielen, ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden und wünschte der Wehr schon jetzt für das Jubiläumsjahr 2019 viel Erfolg.