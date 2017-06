Vermischtes Oberviechtach

Drei tolle Festtage liegen hinter der Feuerwehr Pullenried. Geschenke zum 140. Geburtstag gab es jede Menge: Zum neuen Einsatzfahrzeug kam ideales Festwetter und eine ausgelassene Stimmung im Zelt. Höhepunkt am Sonntag war der Festzug, der sich bei brütender Hitze durch die Straßen des schmucken Dorfes zog.

Festleiter Stefan Rupp konnte auf die starken Abordnungen der Patenvereine zählen: Die Feuerwehren aus Pirkhof, Langau und Wildeppenried setzten mit ihrem fesch herausgeputzten Nachwuchs ebenso bunte Farbtupfer, wie die Gartenbauvereine mit ihren bunten T-Shirts und den Blumenarrangements.Nach dem Festzug spielte die Blaskapelle Kunschir aus Winklarn im Zelt auf und gefiel mit bayerisch-böhmischer Blasmusik, mit Gesangseinlagen und mit einer Schlagerrunde. Bei angemessener Lautstärke kamen auch die Gespräche an den Tischen nicht zu kurz und so manches Wiedersehen löste viel Freude aus. Die Kaffeestube in der umfunktionierten Bar war eine Versuchung wert und auch hier fiel die gute Organisation auf. Am späten Nachmittag legten viele eine kurze Pause ein, um beim Ausklang mit der Kirwaband "Sakrisch" wieder voll dabei zu sein.Der Samstagabend punktete mit zwei Stargästen aus der BR-Fernsehserie "Dahoam is Dahoam": Brigitte Walbrun (Rosi) und Lukas Bauer (Patrick) gaben Autogramme, erfüllten Fotowünsche und mischten sich unter die Gäste. (Seite 29 und 30)