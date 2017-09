Vermischtes Oberviechtach

Lehrkräfte des Ortenburg-Gymnasiums besuchten vier Tage lang ein Seminar für Life Kinetik. Auf die Lehrer kam ein anspruchsvolles Trainingsprogramm zu. Die Vermittlung überraschte manche Teilnehmer.

Erfinder der Life Kinetik Horst Lutz (Jahrgang 1961, wohnhaft in Ebenhausen bei Schäftlarn) arbeitete nach seinem Studium zum Diplomsportlehrer als Fußballtrainer beim TSV 1860 München. In der Folgezeit war er auch als freiberuflicher Dozent bei Unternehmen tätig. Während der Ausbildung zum Gesundheitscoach entwickelte er die Idee, das Gehirn durch Bewegung zu fordern. Seit zehn Jahren arbeitet er ausschließlich in der Life Kinetik, das er als "Gehirnjogging mit Bewegung" bezeichnet. Neben der Arbeit mit Hochleistungssportlern, Sportvereinen und Bildungseinrichtungen ist er auch in großen Wirtschaftsunternehmen aktiv. Horst Lutz ist bundesweit im Einsatz. (lg)

"Was bei Spitzensportlern die Konzentration und Leistung fördert, kann auch Schülern nützen", folgerte Oberstudiendirektor Ludwig Pfeiffer. Zu Beginn des Jahres hatten bei der Abiturmesse die Spitzensportler Monika Karsch (Schießen), Kora Knühmann (Karate) und Tom Schmidberger (Tischtennis Paralympics) ihre Erfahrungen mit Life Kinetik ausgebreitet.Für die Umsetzung dieses Gehirn- und Bewegungstrainings an der Schule braucht man eigens ausgebildete Lehrer. 28 Lehrkräfte "opferten" in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien viel Zeit und das Wochenende, um von Horst Lutz in die Geheimnisse dieser Konzentrations- und Koordinationsdisziplin eingearbeitet zu werden. "Sie sollen vier Tage Freude haben", eröffnete der Diplomsportlehrer die Veranstaltung. Zum Abschluss am Sonntagmittag händigte er die Zertifikate aus, welche die Lehrer zum "Schul-Coach" in Sachen Life Kinetik machen. Von den 28 Teilnehmern kamen auch einige vom Schwandorfer Gymnasium und der Grundschule Fronberg."Life Kinetik ist Sport, hat mit Bewegung zu tun, man muss aber danach nicht unbedingt duschen", stellte der Erfinder dieses Trainingsprogramms in der OGO-Mensa fest. Es ist keine verbissene Angelegenheit, Horst Lutz ging die Ausbildung ganz locker mit einem Kartentrick an, denn alle Teilnehmer sehr schnell nachmachen konnten. Die Vermittlung der verschiedenen Bausteine soll auch Spaß machen, andererseits muss am Schluss ein präsentables Ergebnis herauskommen - denn Schulleiter Ludwig Pfeiffer will dieses Konzentrations- und Bewegungsprogramm im Schulalltag immer wieder angewendet sehen.Lehrer, die das "Gehirnjogging" vermitteln können, sollen in allen Klassen aktiv werden. "60 Minuten Life Kinetik pro Woche wären ideal", bekräftigte Horst Lutz und kam wieder auf den Leistungssport zu sprechen: "Die Hälfte der Profi-Clubs in Deutschland hat Life Kinetik im Programm." In der Schule lässt sich das Aufmerksamkeits-Niveau der Kinder steigern und die Fehlerquote vermindern. Ziel ist, dass die Schüler konzentrierter und aufnahmebereiter werden. Letztlich soll dadurch auch der Stress reduziert werden.Die Lehrer mussten während der vier Ausbildungstage zahlreiche Trainingssequenzen absolvieren. Übungen zum schnellen Bewegungswechsel, Verknüpfen verschiedener Bewegungsaufgaben, Kombination von kontinuierlichen Bewegungen mit plötzlichen Aufgaben waren zu bewältigen. Daneben war auch Training zur Augenbewegung und Blickfeld-Erweiterung angesagt, Übungen zur Aktivierung der Gehirnareale sowie zu gruppendynamischen Prozessen. Aber auch in der methodischen Vermittlung dieser Disziplinen wurden die Lehrer ausgebildet.