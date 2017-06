Vermischtes Oberviechtach

20.06.2017

"So einen von der Musik und vom Gesang her melodischen Festgottesdienst haben wir noch nicht erlebt" - waren sich am Sonntag die Besucher des Festgottesdienstes einig. Auch die "Hand in Hand-Aktion" von Pfarrer Herbert Rösl wird in nachhaltiger Erinnerung bleiben.

Blaskapelle als Vorbild

Ständchen zum Abschied

Niedermurach-Pertolzhofen. (frd) Der Festsonntag begann beim Jubiläum der Edelweißkapelle, begleitet von der Musikkapelle Villingendorf mit dem Marsch zur Kirche, wo Pfarrer Herbert Rösl am Beginn des Gottesdienstes dem Jubelverein zu seinem 50-jährigen Gründungsjubiläum gratulierte.In seiner Predigt wies er daraufhin, dass nur viele Noten im Zusammenspiel von guten Musikern, die sie beherrschen, auch ein gutes Konzert und eine wahre Harmonie ergibt. Damit lebe die Blaskapelle in ihrem Spiel auch der Glaubensgemeinde die Harmonie und das gute Miteinander vor und mache zudem viele kirchlichen und weltliche Veranstaltungen zu wirklichen Festen. Denn nur wenn viele sich einbringen, könnten größere Vorhaben auch gelingen.Einen großen Erlebniswert für diesen Gottesdienst schuf Pfarrer Herbert Rösl, indem er bat, dass alle Kirchenbesucher aufstehen, in der Mitte zusammengehen und sich zum Gebet bei der Hand nehmen, was alle als im christlichen Glauben gelebte Gemeinschaft empfanden und lange nicht vergessen werden.Nach dem Rückmarsch zum "Stodl" gab die 45 Musiker starke Blaskapelle Villingendorf beim Frühschoppen den Ton an, die mach Pertolzhofen gekommen ist, das ihr ehemaliger Mitspieler Thomas Müller nun in der Edelweißkapelle Pertolzhofen spielt. Damit die dadurch entstandene Verbindung der beiden Blaskapellen bestehen bleibt, haben die Gäste aus dem Schwäbischen, obwohl die "Berzhofer" ansonsten keine halben Sachen machen, ein halbes S-Horn als Geschenk bekommen. Die andere Hälfte bekommen sie beim Gegenbesuch der Pertolzhofener.Nach dem Mittagessen und nach dem Festzug gestaltete der Ehrenpatenverein, die Blaskapelle Seebarn den musikalischen und gesanglichen Part im Stodl, was Festleiter Thomas Bauer den Jubelschrei über die tolle Musik und das gelungene Fest entlockte: "I bin der Schreiner- und dou bin i dahoam".Die Gäste von der Feuerwehr Zarnekau wurden mit einem Ständchen auf ihre lange Heimfahrt in den Norden verabschiedet und auch der Festausklang, kann wie das gesamte Jubiläumsfest, als "bestens gelungen" bezeichnet werden.